El Ayuntamiento buscará tramitar "a la mayor brevedad" la cesión de los terrenos portuarios de Jove

Archivo - El portavoz de la Junta de Gobierno de Gijón, Jesús Martínez Salvador, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés. (Archivo) - EUROPA PRESS - Archivo

Martínez Salvador recalca que el aprovechamiento será "público y no lucrativo"

GIJÓN, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno y concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Gijón, Jesús Martínez Salvador, ha destacado que la Autoridad Portuaria de Gijón se haya abierto a ceder gratuitamente al Consistorio gijonés los terrenos que tiene en Jove, junto a la calle Francisco Eiriz, y que, tradicionalmente, han tenido uso deportivo.

Martínez Salvador, en declaraciones remitidas por el Ayuntamiento, ha señalado que el Ayuntamiento siempre ha estado dispuesto a alcanzar consensos a través de la colaboración y la lealtad institucional, "y así seguirá siendo", ha agregado.

Al tiempo, ha recordado que ya el pasado abril la alcaldesa gijonesa, Carmen Moriyón, puso sobre la mesa que se cedieran estos terrenos para adecuarlos y habilitar su uso deportivo.

Con respecto a la cesión gratuita, ha apuntado que, dado que su aprovechamiento será "público y no lucrativo", el Gobierno municipal buscará sentarse con los responsables portuarios "a la mayor brevedad posible" para tramitar cuanto antes una operación que beneficia a Gijón y a la zona Oeste.