El Ayuntamiento celebra el éxito de la Navidad

OVIEDO 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Gijón ha emitido este martes una nota de prensa en la que celebra el éxito de la Navidad 2025, que consolida Gijón como "una de las ciudades del país con mejor programación y mayor afluencia de público".

Los responsables municipales han explicado que la totalidad de las actividades previstas se desarrollaron sin ningún incidente reseñable. "Han sido días mágicos y con las calles llenas de ilusión, que es lo que se espera de fechas como estas y que reafirma el éxito de un modelo que premia la tradición y la emoción de pequeños y adultos", ha dicho el portavoz del gobierno y concejal de Urbanismo y Festejos, Jesús Martínez Salvador, quien destaca el éxito de asistencia en las principales actividades.

"Las Peque Campanadas y la Nochevieja volvieron a llenar la plaza Mayor con un ambiente espectacular. También la Gala de Año Nuevo abarrotó el Teatro Jovellanos, y el recibimiento a los Reyes Magos y la posterior Cabalgata se desarrollaron con un éxito notable. Han sido días mágicos llenos de ilusión, que es lo que se espera de una programación navideña", ha explicado.

Por su parte, desde Divertia, su presidente, Oliver Suárez, ha destacado "la extraordinaria acogida de las propuestas, tanto de calle como del Teatro Jovellanos, por parte de la ciudadanía gijonesa", así como su respuesta a uno de los momentos más esperados de las Navidades como es la Cabalgata de Reyes.

"La asistencia en un día laborable fue máxima, a pesar de las condiciones meteorológicas que hicieron más complejo el trabajo de producción. La implicación del equipo, así como la coordinación y ayuda de todos los servicios municipales involucrados ha sido fundamental para que las actividades se desarrollaran con normalidad y seguridad", ha afirmado.

"Desde ya, ponemos la vista en la próxima Navidad con el objetivo de seguir mejorando e innovando para continuar ofreciendo una programación a la altura de lo que esperan y merecen las gijonesas y gijoneses", ha comentado Súarez.