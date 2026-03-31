El Ayuntamiento condiciona a requisitos de empleo e inversión la prórroga del matadero, que reabrirá este año

El portavoz de la Junta de Gobierno de Gijón, Jesús Martínez Salvador, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Junta de Gobierno de Gijón, Jesús Martínez Salvador, ha anunciado este martes que se ha dado luz verde a la subrogación en la mercantil Cufres 2015 SL del contrato para continuar con la explotación de la actividad del matadero municipal. municipal.

La subrogación del contrato es hasta el vencimiento original, que se fija en el año 2034, pero se contempla que este pueda ser prorrogado hasta el 13 de junio del año 2047, siempre y cuando se cumplan una serie de hitos.

Martínez Salvador, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, ha señalado que lo que hace la Junta es dar cumplimiento al auto del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Gijón, de fecha 3 de junio de 2025, en el que se adjudicaba a Cufres 2015 SL, los bienes integrantes de la unidad productiva de la concursada Sociedad de Explotación del Matadero de Gijón SL.

Entre estos, figura el derecho de arrendamiento de estas instalaciones, sitas en la parroquia de Granda. Por este motivo, se ha aprobado la subrogación y la cesión del contrato suscrito a la empresa original para que recaiga ahora en Cufres.

El edil, asimismo, ha recordado que debido a que hubo un proceso muy largo, por recursos presentados por otras empresas concurrentes, se le fue retirado el permiso de sanidad para poder operar en el matadero. En este caso, la empresa que resultó adjudicataria del concurso se comprometió a hacer todas las inversiones necesarias para volver a obtenerlo.

Concretamente, se trata de la autorización y el registro sanitario para la realización de actividad. Martínez Salvador ha señalado que se estiman unas inversiones necesarias para que se pueda recuperar el citado registro de 328 euros, para las obras de adecuación y de 613.815 euros para la nueva línea de sacrificio.

En cuanto a la posibilidad de prórroga, el concejal ha citado, entre los condicionantes impuestos desde el Ayuntamiento, la obtención de esa autorización del registro sanitario para la realización de actividad cárnica.

También figura el cambio de domicilio social del arrendatario a las instalaciones del matadero. El inicio de las operaciones de la actividad de Cufres 2015 en las instalaciones se debe marcar en el ejercicio 2026, con la adscripción, al menos, de 15 trabajadores al centro de trabajo y una inversión de al menos 150.000 euros que haya sido efectivamente desembolsada en el matadero antes del 30 de junio de este año.

Al margen de ello, se incluyen otra serie de compromisos como contratar otros 15 trabajadores más a partir del año 2027, así como la inversión de 200.000 euros anuales en los años 27, 28, 29 y 2030.