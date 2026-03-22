El Ayuntamiento de Corvera inicia el proceso para adjudicar el chiringuito del PACO de cara a la temporada estival

Archivo - Parque Acuático de Corvera (PACO). - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Corvera ha iniciado el proceso administrativo para contratar la concesión del uso y explotación del chiringuito del Parque Acuático de Corvera (PACO) con el objetivo de garantizar la prestación de este servicio durante la temporada 2026.

El plazo para la presentación de ofertas finalizará el lunes 6 de abril a las 14.00 horas y las solicitudes deberán tramitarse exclusivamente por vía electrónica a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

La licitación, que se realizará mediante procedimiento abierto, fija un canon mínimo de 8.200 euros por temporada y contempla una duración inicial de un año, con posibilidad de prórroga anual hasta un máximo de cuatro ejercicios.

El contrato incluye la gestión integral del servicio de hostelería en el recinto, tanto en el espacio interior como en la terraza habilitada. La persona o empresa adjudicataria deberá encargarse del mantenimiento, limpieza y conservación de las instalaciones, así como del cumplimiento de la normativa sanitaria y de uso del parque, garantizando además la calidad del servicio durante toda la temporada.

Asimismo, se establece un horario mínimo de apertura de 11.00 a 20.00 horas, con posibilidad de ampliación en función de la demanda y los días de la semana.

En el proceso de adjudicación se valorarán aspectos como la oferta económica, la experiencia en el sector hostelero y el proyecto de explotación presentado, que deberá detallar la propuesta gastronómica, la organización del servicio y criterios relacionados con la sostenibilidad y la integración en el entorno.

El alcalde de Corvera, Iván Fernández, ha avanzado que la previsión es que el Parque Acuático de Corvera pueda abrir sus puertas el último fin de semana de mayo o a comienzos de junio, a falta de concretar las fechas definitivas.