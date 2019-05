El Ayuntamiento denuncia la escasez de personal en todas las áreas tras la jubilación de 78 funcionarios

Publicado 22/05/2019 14:25:45 CET

OVIEDO, 22 May. (EUROPA PRESS) -

En el día de la festividad de Santa Rita de Casia, patrona de los funcionarios de la Administración local y que se celebra este martes, 78 funcionarios del Ayuntamiento de Oviedo se han despedido de sus puestos de trabajo, de los que 44 son agentes de la Policía Local y 10 son altos mandos. Además, también se ha reconocido el trabajo de las dos personas que llevan 40 años de servicio en el Ayuntamiento y de las cuatro que llevan 25 años.

Durante el acto de entrega de los obsequios a los 78 jubilados en la plaza de Trascorales de Oviedo, el presidente de la Junta de Personal, Gonzalo Míguez, ha invitado "a reflexionar sobre el futuro del Ayuntamiento de Oviedo a corto plazo". En este sentido, ha explicado que "la situación es ciertamente dramática". "Los servicios se quedan cortos de personal para atender de forma rápida y eficaz las demandas de la ciudadanía y en casos como el de la Policía Local o Bomberos se ven seriamente afectados", ha apuntado.

La falta de personal afecta a la Policía Local pero también a otros departamentos. El concejal de Interior, Iván Álvarez, ha llamado a una "gran movilización sindical y social, indepentendiente de cuál sea el Gobierno central para que habilite al Ayuntamiento de Oviedo a hacer las contrataciones necesarias". "Tenemos partidas económicas, tenemos trabajo que dar y tenemos parados", ha subrayado.

La vicealcaldesa de Oviedo, Ana Taboada, ha explicado que han sido cuatro años "difíciles" en los que "el entorno laboral se ha ido deteriorando hasta haber departamentos con solo dos trabajadores". "A pesar de que Montoro prohibió aumentar la plantilla hemos sacado adelante la oferta pública de empleo", ha precisado.

Por su parte, el presidente del Comité de Empresa, José Ignacio Rico, ha pedido que "se intente dotar del suficiente personal a todos los servicios, manteniendo el personal existente que con su plena dedicación, día a día, prestan un servicio a la ciudadanía".

"Debemos luchar por seguir recuperando las mejoras conseguidas a lo largo de los años". En concreto, ha hecho mayor hincapié en la jornada de verano y derechos asistenciales inmediatos ante una situación imprevista de enfermedad. También se ha referido a la discriminación salarial existente entre los trabajadores del mismo grupo y trabajo, "no puede ser que haya diferencias entre los trabajadores municipales dependiendo del área al que prestan sus servicios". "A igual trabajo, igual salario", ha reclamado.

Desde el Comité reclaman "un estudio serio de todos los departamentos en busca de la optimización de recursos y desarrollo de los nuevas tecnologías y las medidas necesarias para que la formación sea el pilar fundamental que permita una sustancial mejora de la eficacia, rapidez y calidad de los servicios municipales".

Por ultimo, el alcalde de Oviedo, Wenceslao lópez, ha intervenido para cerrar el acto. Ha mostrado su alegría porque muchos han llegado a la jubilación pero también su pena porque se va el conocimiento y experiencia. "Hoy nos queda un gran hueco en la seguridad ciudadana, necesitamos seguir siendo la ciudad más segura de España", ha destacado. López ha hecho balance de estos cuatro años de mandato. "Lo he pasado bien, me he divertido, he trabajado, he procurado dar lo mejor de mi mismo y espero seguir trabajando en lo que más me gusta que es dedicar mi tiempo a los demás", ha concluido.