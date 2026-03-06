El Ayuntamiento descarta la habitabilidad del edificio incendiado en Fernández Balsera y realoja a dos familias

Extinguido Incendio Urbano en Avilés con afectados. - GOBIERNO DE ASTURIAS

AVILÉS 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los servicios técnicos del Ayuntamiento de Avilés han constatado este viernes que el edificio afectado por el incendio declarado ayer en el portal de un inmueble de cinco alturas en la avenida Fernández Balsera no reúne condiciones de habitabilidad al carecer de los servicios mínimos de luz, agua y calefacción, tras quedar calcinado el cuadro de contadores y dañado el portal por el fuego y el humo.

Según ha informado el Consistorio, en estos momentos son necesarias labores de restablecimiento de suministros y de limpieza en el inmueble, que deberán ser gestionadas a través de las compañías aseguradoras responsables, por lo que los residentes no podrán pernoctar en sus viviendas hasta nueva valoración.

Desde el Ayuntamiento se trabajó ya en la tarde del jueves para comprobar la disponibilidad de plazas en los hoteles de la ciudad con el fin de garantizar una solución habitacional provisional a los vecinos que carecían de alternativa, aunque finalmente solo dos familias precisaron alojamiento en un establecimiento hotelero.

El incendio, declarado en el bajo del edificio y dado por controlado en torno a las 19.00 horas, dejó cinco personas afectadas leves por inhalación de humo, cuatro de ellas evacuadas de forma preventiva al Hospital Universitario San Agustín y un menor atendido y dado de alta en el lugar, y obligó a evacuar a unas quince personas mientras los bomberos trabajaban en la extinción.

El Ayuntamiento ha puesto en valor la rápida intervención de la Policía Local, los Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), el 112 y los servicios técnicos municipales, que permitió controlar el incendio en el portal, evitar daños mayores en el inmueble y organizar el realojo provisional de los residentes afectados.