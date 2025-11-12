El Ayuntamiento duda que el Principado pueda construir 300 viviendas y pide a Zapico "plazos y financiación

El concejal de Urbanismo de Gijón, Jesús Martínez Salvador, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Urbanismo de Gijón, Jesús Martínez Salvador, ha respondido este miércoles al consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Principado de Asturias, Ovidio Zapico, que el Ayuntamiento gijonés está dispuesto a colaborar con el Gobierno autonómico en la construcción de vivienda a precio asequible, siempre que marque unas fechas y un presupuesto en el corto plazo.

"Si nadie en el Principado le va a poner los pies en el suelo al señor Zapico, lo va a hacer el Ayuntamiento de Gijón", ha replicado, Martínez Salvador, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, horas después de que el consejero hubiera advertido al Gobierno municipal de que no iba a colaborar con la "especulación urbanística ni la usura", con relación al Plan Llave.

El edil, a este respecto, le ha recordado a Zapico que fue gracias al Ayuntamiento gijonés el que puedan construir las 250 viviendas en alquiler asequible para jóvenes en el antiguo solar de Peritos, al modificar de urgencia el Plan General de Ordenación (PGO), mientras que la EMA les ha garantizado el suministro de agua.

Al tiempo, ha recalcado que el PGO el único sitio donde fija una bolsa de suelo importante para construir vivienda protegida en Gijón es en el marco del proyecto Ecojove, sobre el que el Principado no hace nada, según él.

"La política real, como decimos, dista mucho y está muy alejada de los discursos huecos y sectarios que para nada ayudan a solucionar el principal problema que tienen los ciudadanos en la actualidad, como es el del acceso a la vivienda de una manera digna y de una manera asequible", ha remarcado Martínez Salvador.

A mayores, le ha afeado al consejero que haya venido a Gijón a llamar "usurero" al Ayuntamiento gijonés y, supuestamente, a defender a la clase trabajadora, cuando, a su juicio, no es capaz ni de ejecutar lo que se presupuesta en su Consejería.

Sobre esto último, ha apuntado que solo ha sido capaz de ejecutar una cuarta parte de los 83 millones de euros que tiene presupuestados la Dirección General de Vivienda para toda Asturias.

"Hay que ser muy mezquino o estar absolutamente ciego de sectarismo para jugar políticamente con un tema tan importante y tan sensible como el de la vivienda", ha criticado el edil, quien ha contrapuesto la actitud de Zapico a la del Ayuntamiento, al "salvar" el proyecto de Peritos. "Lo que sea bueno para Gijón siempre va a tener el respaldo de este Ayuntamiento y de este Gobierno", ha agregado.

En este sentido, ha remarcado que si el consejero quiere que le cedan unas parcelas para construir en ellas vivienda protegida, tiene que dejar por escrito un compromiso firme de cuándo va a iniciar su construcción, cuánto va a consignarse en el presupuesto del Principado para el año que viene y cuándo van a estar construidas.

Ha advertido, eso sí, que si va a hacer lo mismo que en otros municipios, no se las van a ceder, con relación al bajo nivel de ejecución. "Los problemas del presente necesitan soluciones en el presente", ha resaltado.

En este sentido, ha apuntado que si se compromete a que el año que viene va a poder estar iniciando la construcción de pisos de vivienda protegida, tendrá cesión de parcelas.

Incluso, ha recordado que ya habían empezado una negociación con la Consejería y habían llegado a varios acuerdos, entre ellos estaba que el Ayuntamiento cedía parcelas al Principado y, por otro lado, el Principado apoyaba la construcción de vivienda protegida por parte del Consistorio para que fuera destinada a alquiler asequible.

"Si nos dedicamos a torpedear, si nos dedicamos a entorpecer y si nos dedicamos a hacer sectarismo puro y duro, desde luego nunca conseguiremos llegar a buen puerto", ha llamado la atención el concejal, quien ha mostrado "serias dudas" de que la Consejería pueda asumir ese compromiso.

Ha remarcado, también, que para construir 300 viviendas como ha dicho el consejero que podrían hacer, con el modelo del Principado, siendo este el promotor y el que construye directamente, "la Dirección General de Vivienda necesita más dinero del que gestiona", ha recalcado.

Es por ello, que ha considerado que no pueden hacer caso a "anuncios vacíos". "Tenemos que estudiar las cuestiones con la seriedad que requieren", ha señalado, antes de insistir en que nadie se puede creer que el Principado de Asturias va a construir en Gijón 300 viviendas con ese modelo cuando ni siquiera este año ha tenido presupuesto para todo lo que gestiona en la región, incluyendo hasta los salarios de los empleados.

Al margen de ello, ha dejado claro que es "totalmente falso" que, como dijo el consejero, el Plan Llave necesite que se actualice el módulo del precio de vivienda protegida un 40 por ciento.

En este sentido, ha apuntado que el Ayuntamiento de Gijón solo pide al Principado que cumpla la ley y actualice el módulo lo que técnicamente corresponda, es decir, lo que haya subido el indicador que tiene que seguir de evolución año a año, como han subido ya en el resto de comunidades autónomas.

Ha reiterado que debe subir lo que tenga que subir para que se pueda construir vivienda protegida. Ha remarcado, a este respecto, que no se construye vivienda protegida si no es cuando las administraciones están facilitándola.

Por ello piden que se pueda construir vivienda a un precio que la ciudadanía pueda asumirlo y llegar a una parte importante de la población. "Nos guste o no, las administraciones necesitamos trabajar con el sector privado", ha llamado la atención.

Ha acusado al Principado de haber, "de una manera muy sectaria", torpedeado el acuerdo al que habían llegado y que el Ayuntamiento está dispuesto a alcanzar si dicen "cuánto y cuándo".

"Todas las parcelas que son residenciales y que son del Ayuntamiento de Gijón, estamos abiertos a negociar con el Principado sobre ellas para que lo antes posible se pueda construir vivienda protegida", ha reiterado.

Eso sí, siempre que sea vivienda protegida "de todos los tipos y de la manera que sea la más rápida posible", ha precisado el concejal.

Ha aclarado, eso sí, que no dan ni "por torpedeada ni rota" una posible negociación con el Principado, pero ha remarcado que "no pueden dirigir su Consejería como la están dirigiendo, con unos porcentajes de ejecución mínimos y no pueden seguir torpedeando al Ayuntamiento de Gijón".

En este sentido, ha puesto el ejemplo de que no pueden convocar a los constructores para negociar la subida del módulo o la actualización del mismo un día después de que finalice el plazo de presentación del Plan Llave.

"No pueden jugar con Gijón porque están jugando con algo muy serio", ha advertido, a lo que ha incidido en que "están jugando con una necesidad prioritaria de la ciudadanía y eso no se lo va a consentir el Ayuntamiento de Gijón".

Sobre que el precio del módulo no suba más que los salarios como anunció el consejero, ha opinado que es un análisis "demasiado simplista", al no tener en cuenta también el incremento de los materiales.

Se ha mostrado a favor, eso sí, de apoyar desde el Principado el desarrollo del entorno de Naval Azul. Sobre ello, ha apuntado que lo que sea para completar ese entorno, "nunca va a poder tener ningún reproche ni nada que no sea apoyarlo desde el Ayuntamiento de Gijón".