El Ayuntamiento de Gijón descarta modificar la Ordenanza de Terrazas por falta de tiempo en este mandato

El concejal de Urbanismo de Gijón, Jesús Martínez Salvador, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Urbanismo de Gijón, Jesús Martínez Salvador, ha considerado este martes que no tiene sentido iniciar una modificación de la Ordenanza Municipal de Terrazas al no dar tiempo a su aprobación en este mandato, que concluye en mayo de 2027.

Martínez Salvador, en respuesta a los medios de comunicación durante una rueda de prensa en el Consistorio gijonés, ha indicado que esta ordenanza data de 2013, por lo que, aunque sea cierto que puede ser mejorable, no está, a su juicio, "ni mucho menos desactualizada, o no lo suficiente como para que sea la más urgentes que se renueve en la normativa municipal".

Según el edil, la lógica dice que una modificación de este tipo tiene que hacerse para que se pueda culminar por el mismo Gobierno que la impulsa.

'PLAYA VERDE'

Por otro lado, y respecto a la 'playa verde' del Rinconín, ha conformado que mantienen la primera semana de julio para su inauguración. En paralelo, el Ayuntamiento trabaja en el proyecto de las subsiguientes fases de obra.

Ha apuntado, en este sentido, que están muy contentos de poder abrir al público este espacio "muy pronto", a lo que ha agregado que, en cuanto pase el verano van a estar trabajando de manera intensa en la siguiente fase.

Referente a la habilitación de un aparcamiento en la parcela de la antigua nave de Flex, ya demolida, ha indicado que hay un acuerdo sobre todos los términos para la adquisición de la parcela y están con los últimos flecos del contrato para poder formalizarlo ya.

Ha señalado, sobre esta cuestión, que el Ayuntamiento va a recuperar parte del dinero adelantado para la demolición de la nave y, a su vez, se va a hacer con la propiedad.

Preguntado por la segunda fase del Plan Llave, ha remarcado que un pliego de este tipo es "complejo" y requiere informe, supervisión, aprobación de muchos servicios; un proceso en el que están inmersos.

PROYECTO DE CO-HOUSING

En cuanto al rechazo de los vecinos de Cabueñes a que el Ayuntamiento ceda una parcela para un proyecto de co-housing en los Maizales, ha dejado claro que no hay una decisión adoptada y que esta finca está incluida en la valoración de parcelas que se está haciendo en el conjunto del concejo gijonés que cumplen con las condiciones necesarias.

Ha explicado, asimismo, que el Ayuntamiento está trabajando con la posibilidad de que se pueda habilitar un derecho de superficie para que un proyecto de estas viviendas colaborativas, que están en auge según él, pueda tener su primera experiencia en Gijón.

En cualquier caso, ha señalado que mantendrán una reunión con las dos partes implicadas, los impulsores de la iniciativa y los vecinos, al tiempo que ha visto importante explicar bien qué características tiene este modelo de viviendas, ya sea que se construya en los Maizales o en otro sitio.

HOGUERAS DE SAN XUAN

Referido a la celebración en esta noche de las hogueras de San Xuan, Martínez Salvador ha dicho ser consciente de que va a haber una climatología de mucho calor, a lo que ha recalcado que están en contacto permanente con el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios.

Dicho esto, ha opinado que, con el dispositivo habilitado para estar hoy presentes en la playa de Poniente, no se considera que vaya a ser necesaria ninguna medida adicional.

Ha recordado, eso sí, las recomendaciones dadas a la población sobre las hogueras hechas por particulares, que ha pedido que se sigan "a rajatabla". De cumplirse, ha insistido en que no prevé que pueda producirse ninguna incidencia.