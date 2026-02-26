El Ayuntamiento de Gijón niega reuniones con Adif y Principado por el paso peatonal en la línea Puerto de Gijón-Veriña

Archivo - Ayuntamiento de Gijón (Asturias) - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Gijón niega haber participado en ninguna reunión conjunta con Adif y el Principado de Asturias para abordar posibles mejoras de la permeabilidad de la infraestructura ferroviaria en la línea Puerto de Gijón-Veriña, así como haber recibido propuesta alguna de convenio para ejecutar y financiar un paso inferior peatonal en la zona.

Según ha señalado el Consistorio en un comunicado, tras consulta a los servicios técnicos y jurídicos, no consta por vía oficial ni extraoficial ninguna propuesta de acuerdo relacionada con ese paso peatonal inferior.

El Ayuntamiento subraya que mantiene una interlocución fluida con Adif en lo relativo al proyecto del Plan de Vías y a la tramitación asociada, pero precisa que nunca ha sido partícipe de reuniones en las que se tratara la cuestión concreta de los puntos de paso peatonal en la citada línea ferroviaria.

El Consistorio gijonés considera que la mejora de la permeabilidad de la infraestructura ferroviaria en la línea Puerto de Gijón-Veriña es de extraordinaria importancia para los vecinos del entorno y ruega al resto de administraciones "la mayor seriedad" respecto a las informaciones que se trasladen sobre este asunto.