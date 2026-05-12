Ayuntamiento de Gijón rechaza la ecotasa turística: "Sería contraproducente"

El portavoz del Gobierno de Gijón, Jesús Martínez Salvador, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Gijón, Jesús Martínez Salvador, ha expresado este martes el rechazo del Ayuntamiento gijonés a aplicar en la ciudad una ecotasa turística, que promueve el Gobierno regional, al considerarla "contraproducente".

Martínez Salvador, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, ha indicado que, sin tener toda la información aún, lo que han conocido por los medios de comunicación es que el Gobierno asturiano será quien la recaude y quien indique el destino que deber tener ese ingreso dentro de lo que los diferentes consistorios que lo quieran implantar.

"Si ya nos parece mal la tasa sin saber eso, pues no me quiero imaginar ahora sabiendo que encima no la vamos a recaudar y que nos van a decir dónde tenemos que destinarla", ha remarcado el edil, quien ha insistido en el rechazo municipal a esta medida en la ciudad.

Martínez Salvador ha resaltado que Gijón tiene un potencial turístico "enorme" en verano, lo que hace que a veces venga más gente y haya momentos en los cuales la vida diaria se puede ver "un poco alterada" por este fenómeno.

Aún así, ha opinado que eso no quiere decir que tengan que implantar una tasa que, además, entiende que será de aplicación durante todo el año, sin diferencias una época de más actividad de otra.

A este respecto, ha incidido en que durante los otros diez meses del año, fuera de julio y agosto, desde el Ayuntamiento se emplean cantidades de dinero importantes del presupuesto municipal para promocionar Gijón y que se celebren en la ciudad congresos y otras actividades, para así desestacionalizar el turismo y conseguir una mayor ocupación hotelera en esos meses. Por este motivo, ha visto que la ecotasa turística "sería totalmente contraproducente".

VIADUCTO DE CARLOS MARX

En otro orden de asuntos, preguntado por la demolición del viaducto de Carlos Marx, fase cero del Plan de Vías, ha indicado que no tienen ninguna noticia de ningún avance de momento tras la aprobación del proyecto que se hizo.

Ahora quedaría, según Martínez Salvador, que Adif lo pueda licitar, a lo que ha mostrado su deseo a que sea pronto. Ha recalcado, sobre este asunto, que es una licitación de una obra con un importe económico de más de 50 millones de euros que requiere unos tiempos de tramitación importantes, por lo que ha considerado que cuanto antes lo publiquen, antes se podrá acometer.