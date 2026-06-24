El Ayuntamiento impulsa cine al aire libre en barrios con sesiones familiares y palomitas gratis

Presentación de una nueva edición del programa de cine al aire libre en los barrios. - AYUNTAMIENTO DE AVILÉS

AVILÉS 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Avilés pondrá en marcha una nueva edición del programa de cine al aire libre en los barrios, que incluirá proyecciones de películas de animación para público familiar en La Carriona, Versalles, La Luz y Llaranes, todas ellas con entrada gratuita y palomitas para los asistentes.

La iniciativa, que ha cosechado éxito en años anteriores, arrancará el próximo 27 de junio en La Carriona con la proyección de 'The Super Mario Bros' y se desarrollará en diferentes barrios, siempre a las 22.00 horas.

El programa cuenta con la colaboración de asociaciones vecinales y entidades locales, entre ellas la Asociación de Vecinos La Xunta (La Carriona), Marcos del Torniello (Versalles), la Asociación de Vecinos de La Luz junto a la Asociación de Festejos La Xungarosa, y la Asociación de Festejos Santa Bárbara de Llaranes.

La programación ha sido presentada este martes en la Plaza Mayor de Llaranes por la concejala de Cultura, Yolanda Alonso, acompañada por representantes vecinales y el director de Avilés Acción, Javier Mediavilla.

Alonso ha señalado que la iniciativa busca "descentralizar la programación cultural" y facilitar el acceso a la cultura en los barrios, al tiempo que fomenta el cine como experiencia compartida. Asimismo, ha destacado que el programa contribuye a reforzar la cohesión vecinal, al animar a los ciudadanos a desplazarse entre distintos barrios para asistir a las proyecciones.