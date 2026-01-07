El Ayuntamiento impulsa un proyecto Erasmus+ para jóvenes desempleados

Archivo - La vicealcaldesa de Gijón y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega (PP), en rueda de prensa en el Consistorio gijonés. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Gijón, a través de la concejalía de Empleo, ha puesto en marcha un proyecto de movilidad juvenil dentro del programa europeo Erasmus+, tras la concesión de una ayuda de 35.636 euros.

La vicealcaldesa y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, ha explicado en nota de prensa que el proyecto, denominado 'INCREDS' (Innovation, Creativity and Digital Skills for Young People), será "una excelente oportunidad" para Gijón y sus jóvenes, al combinar formación, movilidad internacional y mejora de la empleabilidad.

El proyecto estará dirigido a jóvenes de entre 18 y 29 años, incluidos aquellos que no estén cursando estudios ni trabajando, con el objetivo de capacitar a los jóvenes para "explorar el espíritu emprendedor" y desarrollar habilidades empresariales "esenciales", mejorar las capacidades de comunicación y oratoria, reforzar el uso del inglés en contextos profesionales y fortalecer las competencias digitales vinculadas a la innovación y la tecnología.

Según la concejala, "la dimensión europea de este proyecto permitirá a los participantes ampliar su mirada, adquirir nuevas competencias y conectar con realidades laborales distintas, algo fundamental para su futuro profesional".

El proyecto incluirá dos movilidades internacionales, una en Gijón y otra en Oberhausen (Alemania), en las que participarán 10 jóvenes y dos responsables por cada ciudad. Se cubrirá el 100% de los gastos de alojamiento, desplazamiento y organización de actividades, conforme a los importes establecidos por el programa Erasmus+.