El Ayuntamiento incorpora a su patrimonio el aparcamiento de la calle Antonio Machado

Ángel García Y Patricia Antuña - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García 'Cepi', y la concejala de Comercio y Hostelería, Movilidad y Transporte Público, Patricia Antuña, han anunciado este lunes que el aparcamiento en superficie situado en la calle Antonio Machado, en Lugones, ha pasado a ser de titularidad municipal una vez completadas las obligaciones urbanísticas vinculadas al desarrollo de la zona.

El aparcamiento fue habilitado en 2015 mediante un contrato de arrendamiento de terrenos privados, con el objetivo de dar respuesta a las necesidades de estacionamiento en la zona mientras se desarrollaba el planeamiento urbanístico del ámbito.

El contrato establecía que el arrendamiento quedaría extinguido en el momento en que se produjera la cesión del terreno al Ayuntamiento como cumplimiento de las obligaciones urbanísticas de la propiedad.

El Ayuntamiento ha venido abonando un alquiler anual de 30.250 euro por el uso de una parcela de 3.628 metros cuadrados, sobre la que se habilitaron las 148 plazas de estacionamiento de la calle Antonio Machado.

Una vez formalizada dicha cesión, el contrato ha quedado extinguido, pasando el terreno a integrarse plenamente en el patrimonio municipal. El aparcamiento cuenta con 3828 metros cuadrados sobre los que se distribuyen un total de 148 plazas, y ha venido prestando servicio de forma continuada durante los últimos años.

En Lugones, además del aparcamiento de la calle Antonio Machado (148 plazas), se han puesto en servicio el aparcamiento de la calle Santa Isabel (151 plazas), el de la avenida de José Tartiere (98 plazas) y el de la avenida de Oviedo, en la zona de Caja Rural (100 plazas), lo que supone 497 plazas en la localidad.