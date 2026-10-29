El Ayuntamiento invertirá 42.326,82 euros en mejorar el aspecto exterior del Complejo Deportivo de Los Canapés

AVILÉS 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés, a través de la Fundación Deportiva Municipal, invertirá 42.326,82 euros en mejorar el aspecto exterior del Complejo Deportivo de Los Canapés, una actuación que será ejecutada por Soluciones Integrales Avilés SL en un plazo máximo de 45 días.

Los trabajos tienen como objetivo proteger y conservar las fachadas y las estructuras metálicas exteriores del recinto, además de mejorar su aspecto estético.

En las fachadas se llevará a cabo la limpieza del revestimiento de piedra proyectada, el saneado y sellado de juntas y fisuras y la aplicación de productos de imprimación y revestimiento para garantizar la protección y transpirabilidad de los paramentos.

Asimismo, se actuará sobre las barandillas, la marquesina de acceso, el portón lateral del pabellón y las cubiertas metálicas protectoras verticales. Estos elementos serán limpiados y tratados contra la corrosión, para posteriormente aplicar varias capas de acabado destinadas a mejorar su resistencia frente a la intemperie.

La Fundación Deportiva Municipal tiene además previstas otras actuaciones de mejora en el Complejo Deportivo de Los Canapés a corto y medio plazo.