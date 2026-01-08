El Ayuntamiento licita un contrato para afrontarla soledad no deseada en mayores

Archivo - Ayuntamiento de Avilés. - AYTO. AVILÉS - Archivo

OVIEDO 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las Concejalías de Mayores y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Avilés han sacado a licitación por 34.366,29 euros un contrato de un año para la ejecución del programa 'Reducción del impacto de la soledad no deseada en mayores dependientes'. Desde el Ayuntamiento destacan que la batalla a la soledad no deseada, sobre todo en las personas mayores, es una de las prioridades del equipo de gobierno municipal.

Las empresas interesadas tienen hasta el 22 de enero para presentar sus ofertas. El contrato podrá ser prorrogado por un año más. El objeto del contrato es la implementación de diferentes líneas de actuación para desarrollar acciones con el fin de retrasar o aminorar la situación de dependencia y soledad no deseada en personas mayores, realizando dos tipos de acciones: grupal e individualizada.

A través de la detección y el abordaje de forma integral de las necesidades con acompañamiento individualizado y/o promoviendo la creación en redes en el fomento de actividades de participación comunitaria.

La concejala de Mayores y Ciudad Saludable, Ana Suárez Guerra, subraya que desde el Ayuntamiento de Avilés dan un paso más en nuestro compromiso con las personas mayores impulsando este programa específico para afrontar la soledad no deseada, una realidad que no solo se siente, sino que se sufre y que tiene un impacto directo en la salud, el bienestar y la autonomía personal.

"Combatirla es una prioridad política, porque creemos firmemente que una ciudad que cuida es una ciudad más justa y cohesionada", dijo Suárez Guerra.