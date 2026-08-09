El Ayuntamiento de Llanes busca docente para la Escuela Taller 'Llanes VIII'

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OVIEDO, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Llanes, dentro del marco del programa de Escuela Taller 'Llanes VIII', ha abierto el proceso de selección para cubrir un puesto vacante de docente especializado. La oferta, publicada por el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (Sepepa), busca un profesional para impartir el Certificado de Profesionalidad de 'Operaciones Auxiliares de Albañilería de Fábricas y Cubiertas'.

El contrato, de carácter laboral temporal para cubrir una vacante, se extenderá hasta el 31 de marzo de 2027, con una jornada completa, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El docente seleccionado será responsable de la programación didáctica, la impartición del certificado profesional y la evaluación del alumnado. Además, deberá planificar, dirigir y supervisar las tareas prácticas que los alumnos desarrollarán en obra real, coordinando su actividad con el resto del equipo de la Escuela Taller.

Las personas interesadas deberán enviar su solicitud de inscripción, junto con la titulación o documentación acreditativa de la experiencia profesional, la acreditación de competencia docente, el currículum vitae y la vida laboral. El plazo de presentación de la documentación finaliza este domingo a medianoche.