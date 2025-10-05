El Ayuntamiento logra otro acuerdo presupuestario para 2026, esta vez con PVF

El alcalde de Siero, Ángel García, con la concejala de Comercio y Hostelería, Movilidad y Transporte Público, Patricia Antuña y Alejandra Cuadriello, concejala de PVF. - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García, ha firmado este domingo el acuerdo presupuestario con el Grupo Municipal Plataforma Vecinal La Fresneda (PVF) para 2026. "La Fresneda, más allá de tener muy definida su representación en la urbanización, siempre ha tenido una visión amplia. Este no es solo un presupuesto para La Fresneda, sino para todo Siero, y siempre hemos contado con su apoyo", ha resaltado el primer edil.

En una nota de prensa, García ha destacado a PVF como "ejemplo de política útil" centrada "en el bien común". "Al final, todos estamos aquí para defender y conseguir lo mejor para nuestros vecinos y vecinas", ha dicho.

Al referirse al recorrido conjunto en materia presupuestaria, el alcalde ha puesto en valor la continuidad de los acuerdos: "Este es el presupuesto número once que firmamos conjuntamente. Empezamos en 2015, y desde entonces no hemos fallado ningún año".

El regidor también ha querido subrayar su voluntad de mantener acuerdos más allá de tener mayoría absoluta. "A pesar de gobernar con mayoría absoluta, siempre me ha gustado que otros partidos se sumen al presupuesto y a los acuerdos del día a día en el Ayuntamiento. La Fresneda es muy importante para Siero, aunque algunos traten de criticar o atacar cualquier actuación que se impulsa allí. Para nosotros, como equipo de gobierno, es un núcleo fundamental: es el tercero en población y eso lo dice todo", ha dicho.

Respecto a los logros alcanzados gracias a esta cooperación, mencionó algunos de los hitos más relevantes. "La Fresneda ha crecido y ha mejorado en servicios. Hemos logrado avances históricos como el instituto o la pasarela peatonal que la conecta con Lugones. Son dos infraestructuras distintas, pero fundamentales para los vecinos", ha dicho.