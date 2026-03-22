El Ayuntamiento de Mieres reclama la inversión de más de 2 millones prometida por ADIF para la estación hace dos años

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OVIEDO, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Mieres ha reclamado a ADIF que cumpla su compromiso y ejecute la ampliación y reforma integral de la estación ferroviaria del concejo, una actuación que cuenta con una inversión prevista de más de 2 millones de euros y que fue anunciada hace dos años sin que, según el Consistorio, se haya avanzado en su licitación.

El equipo de gobierno local ha lamentado la ausencia de novedades sobre este proyecto pese a las reiteradas consultas realizadas por el alcalde, Miguel Ángel Álvarez, a los responsables del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), y ha advertido de que "el tiempo pasa y la preocupación aumenta".

Ha subrayado que Mieres es el sexto municipio de Asturias y dispone de parada de alta velocidad ferroviaria, lo que convierte a su estación en una infraestructura clave para el acceso al AVE de más de 200.000 asturianos. No obstante, ha criticado que continúe funcionando como una estación "de tercera", sin las mejoras comprometidas.

Ha insistido en que hace dos años ADIF anunció que ya trabajaba en un proyecto de reforma integral que incluiría tanto las instalaciones como el aparcamiento, con el objetivo de dotar a la estación de unas condiciones más modernas, cómodas y accesibles. Sin embargo, el Consistorio lamenta que, transcurrido ese tiempo, el proyecto no haya registrado avances significativos, pese a la relevancia que tendría para el municipio, la comarca y el conjunto de Asturias.