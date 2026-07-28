El Ayuntamiento de Oviedo aprueba la Cuenta General de 2025 con un superávit de 51 millones de euros

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OVIEDO, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Oviedo ha aprobado este martes la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2025, tras validar un documento técnico que refleja un resultado presupuestario ajustado cercano a los 51 millones de euros y una capacidad de financiación en términos consolidados de 28,8 millones de euros.

Según la liquidación económica del Consistorio, la deuda financiera se ha situado a 31 de diciembre de 2025 en 27 millones de euros, cifra que representa el 10 por ciento de los recursos ordinarios municipales y que se sitúa por debajo del límite legal del 75 por ciento. La administración local prevé que el endeudamiento se mantenga en el entorno del 14 por ciento incluso tras la operación de préstamo proyectada para 2026.

La liquidación ha acreditado asimismo el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, sostenibilidad comercial y regla de gasto. Durante el ejercicio, el Ejecutivo municipal ha destinado 89 millones de euros a servicios básicos urbanos, cerca de 21 millones a Educación, más de 11,5 millones a comercio, turismo y promoción empresarial, y alrededor de 7 millones a políticas de empleo.

En el capítulo de inversiones, el Ayuntamiento ha ejecutado cerca de 24 millones de euros, dirigidos a actuaciones como la rehabilitación del Palacio de los Deportes y la reurbanización de un tramo de la Avenida de Galicia.

La concejala de Economía, Leticia González, ha destacado que la Cuenta General de 2025 confirma la existencia de unas cuentas públicas "fuertes, equilibradas y solventes", basándose en "datos objetivos recogidos en los informes técnicos municipales". Asimismo, la edil ha defendido que disponer de salud financiera permite a la administración mantener la capacidad de "seguir transformando la ciudad, impulsar inversiones y mejorar los servicios".

Por otro lado, la titular de Economía ha avanzado que el equipo de gobierno seguirá reclamando al Gobierno central un nuevo modelo de financiación local al considerar que el sistema actual, con más de 20 años de vigencia, no responde a la realidad de las entidades municipales. González ha criticado el anuncio de flexibilización de las reglas fiscales efectuado por el Ejecutivo central y ha solicitado que se reconozca la gestión de los municipios para destinar los recursos generados a la mejora de los servicios.