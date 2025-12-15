El Ayuntamiento de Oviedo aprueba los precios públicos e impuestos de 2026

Archivo - Plaza del Ayuntamiento de Oviedo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Oviedo ha aprobado, de manera definitiva y solo con los votos del PP, la modificación de Ordenanzas Fiscales, Precios Públicos y Prestaciones Patrimoniales de carácter público no tributario para 2026. PSOE, Vox e IU han votado en contra mientras que la concejala no adscrita se ha abstenido.

Para el próximo año se han congelado la mayoría de impuestos y tasas, salvo las tarifas de la Escuela de Artes Plásticas y la Universidad Popular, se incrementa la tasa del cementerio y suben las tarifas del servicio de alcantarillado y suministro de agua un 2%.

La concejala de Economía, Transformación Digital y Políticas Sociales, Leticia González, ha explicado que el objetivo del Equipo de Gobierno es que "nadie se quede atrás" y que la senda económica del municipio "siga siendo estable y previsible".

Después del debate de aprobación inicial celebrado en octubre, en el que PSOE y Vox criticaron las ordenanzas, González ha aprovechado su intervención para cargar contra las críticas de PSOE y Vox al proyecto de ordenanzas, asegurando que "estos grupos de la oposición, con esas mentiras malintencionadas" quieren que "Oviedo deje de ser un municipio de progreso y de futuro".

"Es obvio que a muchos de ustedes les escuece profundamente comprobar que numerosos organismos oficiales nos destacan como motor económico, social, comercial, turístico, productivo del Principado de Asturias y también un referente inspirador. Y les duele profundamente escuchar esto porque su estrategia, su discurso y su argumento se desmoronan como un castillo de naipes", ha aseverado.

La edil se detuvo especialmente en la tasa de basuras, que en 2026 se mantendrá estable tras el incremento del 80% en 2025. "Este año no se produce ninguna modificación porque desgraciadamente ya tuvimos que modificarla el año pasado por la imposición de Sánchez", ha dicho.

Por su parte, la portavoz de Vox, Sonsoles Peralta, ha indicado que ni el propio PP "se cree su discurso" y ha cargado contra el "mayor atraco fiscal a los ovetenses" que suponen a su juicio estas ordenanzas. "Su tasa de basuras es injusta, desproporcionada y no cumple con el principio de que quien contamina paga", ha asegurado, indicando que además "desincentiva el fin que persigue la ley que lo ampara" y "es un alegato a la voracidad recaudatoria del PP de Canteli en Oviedo".

Desde el PSOE, el concejal Jorge García Monsalve ha lamentado que en todo el periodo tanto de enmiendas como de alegaciones el Ayuntamiento no haya incluido bonificaciones sociales para los que más lo necesitan, "incentivos a los que innovan y generan empleo", o un "apoyo decidido" al comercio de proximidad.

"Nada de eso vemos en estas ordenanzas que hoy nos traen aquí a la aprobación. Lo que vemos es una falta de rumbo, improvisación y sobre todo que el ayuntamiento incide en la desigualdad exigiendo un esfuerzo mayor a los que menos tienen". Respecto a la tasa de recogida de basuras, ha replicado a la edil de Economía que podría parecer "razonable" subir la tasa si se ofrece un servicio mejor o mayor frecuencia de recogidas, pero "nada de eso aparece". "Se cobra más, pero no se ofrece más", ha lamentado.

El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, ha asegurado que su grupo echa en falta mayor capacidad de influir en el futuro de Oviedo y mayor redistribución en tributos como el IBI. De igual modo ha lamentado que no haya habido capacidad de diálogo para impulsar en las ordenanzas "algún tipo de imposición o bonificación a las viviendas" para que se movilice la vivienda vacía.