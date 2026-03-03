El Ayuntamiento de Oviedo cierra la cuenta de 2025 con un remanente de 107 millones de euros y superavit de casi 29

Pleno del Ayuntamiento de Oviedo. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Oviedo ha dado cuenta de la Liquidación del Presupuesto de 2025, con un remanente de tesorería de 107 millones de euros, una deuda financiera a 31 de diciembre de 27 millones y un superavit de casi 29 millones de euros.

La concejala de Economía, Leticia González, ha proporcionado estos datos en el pleno municipal del mes de marzo, en el que ha asegurado que los datos de la liquidación "son magníficos" y ha pedido al PSOE local que "hable con su jefe Pedro Sánchez" para que se reforme el sistema de financiación local.

"Es muy frustrante", ha dicho, tener este remanente de tesorería y no poder utilizarlo para "acometer las inversiones que permitan seguir transformando y mejorando la vida de los ovetenses".

Tras las explicaciones de la concejala, la portavoz de Vox, Sonsoles Peralta, ha sido especialmente crítica con la gestión municipal, acusando al Equipo de Gobierno de poner "el pecho palomo presumiendo de solvencia" mientras lo que ocurre, a su juicio, es que hay "una administración incapaz de gestionar los niveles que recaudan". "No se puede fanfarronear de buena gestión cuando se demuestra que solo son eficaces en la recaudación", ha aseverado.

Por su parte, el portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, ha lamentado tanto la intervención "autocomplaciente" de Leticia González como la de la concejala de Vox, que considera la liquidación "un fracaso" y ha pedido explicaciones por el incremento del remanente de tesorería. "No se puede pasar por él como si no pasase nada", ha dicho.

Por su parte, el concejal del PSOE Jorge García Monsalve ha recordado al PP que gobernar "no es solo presentar unas cifras saneadas", ni "presumir de superavit" mientras "no se ejecutan plenamente los recursos disponibles". También ha indicado que gobernar implica "asumir responsabilidades" cuando los órganos de control apuntan deficiencias relativas al plan de acción que debía formalizar la Alcaldía sobre ejercicios anteriores. "Esto no es una cuestión menor, la Intervención no formula recomendaciones caprichosas", ha asegurado.