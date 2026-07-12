El Ayuntamiento de Oviedo clausura temporalmente la piscina de Trubia tras registrar actos vandálicos

Piscinas municipales de Trubia. - AYUNTAMIENTO DE OVIEDO

OVIEDO, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Oviedo ha acordado el cierre temporal de la piscina municipal de Trubia como consecuencia de los "importantes desperfectos" ocasionados por los actos vandálicos registrados durante la madrugada de este viernes.

Según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa, los daños provocados "impiden el normal funcionamiento de la instalación", por lo que permanecerá clausurada hasta que finalicen los trabajos de reparación y se pueda garantizar nuevamente su uso en condiciones de seguridad e higiene.

La concejala de Deportes del Ayuntamiento de Oviedo, Concepción Méndez, ha lamentado "profundamente" lo sucedido y ha realizado un llamamiento a la responsabilidad y a la colaboración ciudadana para evitar que vuelvan a producirse este tipo de comportamientos incívicos.

"La piscina de Trubia había sido objeto, antes de su apertura esta temporada, de un importante esfuerzo por parte del Ayuntamiento para reforzar todo su vallado perimetral, precisamente con el objetivo de prevenir los actos vandálicos que, desgraciadamente, se vienen repitiendo cada verano en distintas piscinas municipales del municipio. Es inaceptable que, pese a estas actuaciones y al esfuerzo realizado, tengamos que afrontar nuevamente importantes daños que perjudican a todos los vecinos", ha señalado la concejala.

Méndez ha recordado que la Policía Local mantiene reforzada la vigilancia en las piscinas municipales durante la temporada estival y ha solicitado la colaboración de la ciudadanía para que, ante cualquier comportamiento sospechoso o la presencia de personas en el interior de estos recintos fuera del horario de apertura, se avise de inmediato a la Policía Local.

El Ayuntamiento de Oviedo informa de que el resto de las piscinas municipales descubiertas continúan prestando servicio con total normalidad en sus horarios habituales.