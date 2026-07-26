El Ayuntamiento de Oviedo facilitará gafas homologadas y guías para contemplar el eclipse solar del 12 de agosto

Archivo - Oficina de turismo de Oviedo, 'El Escorialin'. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Oviedo iniciará mañana el reparto de un pack gratuito diseñado para que vecinos y visitantes puedan disfrutar con seguridad del eclipse solar total que tendrá lugar el próximo 12 de agosto. La iniciativa contempla la distribución de gafas homologadas, una guía práctica con recomendaciones para una observación responsable y un imán conmemorativo.

Los lotes se podrán recoger a partir en la Oficina Municipal de Turismo de El Escorialín, en horario de 15.30 a 16.30 horas, así como en hoteles y establecimientos colaboradores.

La capital del Principado se posiciona como uno de los enclaves principales del país para seguir este fenómeno, al encontrarse dentro de la denominada 'franja de totalidad', de la que disfrutarán únicamente algunos puntos del norte y el este de España. Se trata del primer eclipse total de sol visible desde la Península Ibérica en más de un siglo, con una duración aproximada en la ciudad de un minuto y cincuenta segundos en los que el día se convertirá en noche de manera momentánea.

El reparto del material de observación forma parte de las acciones impulsadas por el Ayuntamiento de Oviedo ante la cita astronómica. En este marco, la Oviedo Filarmonía (OFIL) ofrecerá el próximo 7 de agosto, a las 19.00 horas en el Auditorio Príncipe Felipe, un concierto extraordinario organizado junto a la Fundación Municipal de Cultura (FMC) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Las entradas para este evento ya se encuentran disponibles en la página web municipal.