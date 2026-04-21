El Ayuntamiento de Oviedo frena nuevas gasolineras cerca de zonas residenciales durante un año

Gasolinera - UGT

OVIEDO, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) publica este martes el edicto del Ayuntamiento de Oviedo que suspende las licencias para instalar gasolineras en el municipio por plazo de un año en zonas que estén a menos de cien metros de suelos residenciales, zonas verdes, dotacionales y espacios libres.

La resolución, consultada por Europa Press, confirma la suspensión de las licencias que se habían solicitado para instalar una unidad de suministro de combustible para automoción en Prado de la Vega, y para la implantación de un edificio comercial y unidad de suministro en la zona de Rubín.

Esta decisión municipal se enmarca en la decisión de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Oviedo de abrir un expediente de tramitación para modificar la Ordenanza de Protección del Medio Ambiente Atmosférico, vigente desde 1994. La normativa urbanística contempla la suspensión de este tipo de licencias mientras se esté tramitando una ordenanza municipal reguladora del asunto, para evitar que la autorización de licencias entre en conflicto con la nueva regulación que está en trámite de aprobación.

Entre los motivos por los cuales se ha decidido suspender las licencias para nuevas gasolineras en Oviedo se encuentran los riesgos que entraña la exposición al benceno, un compuesto orgánico "potencialmente carcinogénico que, tras ser inhalado y después de exposiciones prolongadas, puede ocasionar graves efectos sobre la salud humana".

El Ayuntamiento de Oviedo señala que en las estaciones de servicio pueden encontrarse "niveles elevados" de benceno, con lo que vivir cerca "puede aumentar" su exposición, con lo cual también es "recomendable" evitar que los niños jueguen cerca de estaciones de servicio.

Además, la suspensión temporal del otorgamiento de licencias de estaciones de servicio se justifica en razones de interés general de protección del medio ambiente y de la salud pública. Asimismo, se trata de una medida "necesaria hasta que se regulen, en la Ordenanza de Protección del Medio Ambiente Atmosférico, unas distancias mínimas que la implantación de estaciones de servicio debe guardar con respecto a usos del suelo que impliquen la presencia prácticamente constante de población".

La suspensión es necesaria también, según el Ayuntamieneto, porque "es la única manera de proteger a la población durante la tramitación de la Ordenanza" y se trata de una medida "proporcionada", en tanto en cuanto se aplicará únicamente en aquellos suelos en los que su implantación no cumpla una distancia mínima de 100 metros con respecto a usos del suelo residenciales y dotacionales, permitiéndose su emplazamiento en aquellos suelos industriales y terciarios que sí guarden esa distancia.

Es por ello que el edicto concluye que "existe fundamentación técnica para valorar la suspensión de licencias de las estaciones de servicio, en atención a la necesidad de estudiar su regulación municipal e incidencia medioambiental".