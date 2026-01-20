El Ayuntamiento de Oviedo impulsará un concurso de ideas para el futuro de la Fábrica de Armas de la Vega

Reunión de la comisión de seguimiento del convenio sobre el futuro de La Vega. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Oviedo impulsará un concurso de ideas para decidir el futuro de la Fábrica de Armas de La Vega. El concejal de Proyectos Estratégicos, Ignacio Cuesta, considera que este espacio tiene "suficiente entidad" como para que "pueda ser objeto de un concurso de ideas donde arquitectos o ingenieros del máximo prestigio y relevancia" puedan trasladar sus "mejores propuestas".

El edil ha hecho estas declaraciones tras la primera reunión de lacomisión de seguimiento del convenio sobre el futuro de La Vega, en la que han participado también el director general de Ordenación de Territorio, Ignacio Ruiz Latierro, y la directora general de Patrimonio, Cecila Cachero, además de representantes del Ministerio de Defensa.

En esta reunión se aprobó el cronograma de actuaciones presentado por el Ayuntamiento. Cuesta ha asegurado que "se va a recuperar de manera efectiva la Vega", un espacio que "va a volver a tener actividad en muy poco tiempo".

Una vez superado el concurso de ideas, que deberá servir para recibir propuestas que integren el complejo en la ciudad, la intención del Ayuntamiento es avanzar en la fase de planeamiento, con la conformación de un plan especial o una modificación "puntual" del Plan General de Ordenación.

El edil ha destacado el "clima de colaboración" y el "consenso total" de todas las administraciones implicadas en el futuro de La Vega.

Respecto a los trabajos arqueológicos en el solar para comprobar si hay vestigios en el subsuelo, Cuesta ha explicado que el informe que ya existe recoge que "no hay evidencias de restos arqueológicos" pero también que hay zonas específicas en las que será necesario ahondar para "descartar por completo" este extremo.

Por su parte, la directora general de Patrimonio ha explicado que el Principado colaborará "de manera proactiva" dentro de sus posibilidades en el desarrollo urbanístico, tal y como establece el convenio.