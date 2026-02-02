El Ayuntamiento de Oviedo pone en marcha el servicio de policía de barrio en La Corredoria

Archivo - La Corredoria, en Oviedo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Oviedo ha puesto en marcha el servicio de policía de barrio en La Corredoria, medida con la que el popular barrio contará con presencia policial "permanente". El objetivo del Ayuntamiento es extender este servicio al resto de barrios, atendiendo a las demandas vecinales.

El concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado, ha explicado que el servicio comienza en La Corredoria porque es "el más poblado del municipio". Ha asegurado que la medida no está relacionada con la quema de coches de hace unas semanas ni porque los vecinos lo hayan solicitado.

El edil ha explicado que la policía de barrio se centrará en las entradas y salidas de los colegios e institutos, así como en el cumplimiento de la ordenanza municipal, especialmente en lo relativo a perros sueltos y patinetes. "Queremos que haya un trato directo con los vecinos, que a las patrullas cuando las vean por aquí por el barrio les puedan trasladar sus inquietudes, sus preocupaciones y escucharlos", ha asegurado.

Prado ha señalado que actualmente la plantilla de la Policía Local está formada por 240 agentes, a los que se sumarán 32 este año, una vez finalice todo el proceso de oposición y el curso de prácticas que los agentes tienen que efectuar en las instalaciones de La Morgal. "Si el Principado tiene a bien organizarnos ese curso pues el proceso sería más rápido", ha dicho.