El Ayuntamiento pide "responsabilidad e inversión" a los dueños del Calatrava

Publicado 01/04/2019 14:08:20 CET

OVIEDO, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Economía en el Ayuntamiento de Oviedo, Rubén Rosón, ha pedido este lunes "responsabilidad e inversión" a los propietarios del centro comercial Calatrava, que se encuentra cerrado prácticamente en su totalidad.

Rosón ha dicho que el Ayuntamiento "ha hecho los deberes" multiplicando la actividad de congresos en la parte pública del inmueble. "Reclamamos que la parte privada haga lo mismo", ha dicho.

Así, Rosón espera mantener en los próximos días un encuentro con los propietarios del Calatrava para conocer el plan de actuación e inversión, así como el proyecto de renovación del equipamiento, de los que aún no se tiene noticia en los departamentos encargados de tramitar las pertinentes licencias.

Asimismo, el concejal de Economía exige que la nueva empresa que gestiona las instalaciones "respete los contratos y acuerdos que hay ahora mismo en vigor con las empresas que están instaladas en el centro comercial".

El concejal afeó al PP la "ruinosa operación" del Calatrava por la que los ovetenses "han pagado y siguen pagando". Ha afirmado que para levantar el centro comercial el PP "regaló suelo público".

"Al igual que desde lo público ya invertimos en las instalaciones del Palacio de Congresos, exigimos que la parte privada invierta en los locales comerciales, que respete los contratos y acuerdos que hay ahora mismo en vigor con las empresas que están instaladas en el centro comercial y que vengan a exponernos al Ayuntamiento el plan de actuación y el plan de inversión. A nivel municipal desconocemos los planes que tienen y les exigiremos que lo presenten a lo largo de esta semana. Si no es así, si la empresa no cumple con esa inversión, trabajaremos para que el centro comercial no quede sin vida", concluyó.