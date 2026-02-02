El Ayuntamiento presenta la XXXVI Media Maratón, que se celebrará el 1 de marzo

El alcalde de Siero, Ángel García (en el medio) junto al conceja de Deportes, Salud y Protección contra Incendios, Jesús Abad (dcha), y Virginio Ramírez, director del PDM de Siero. - AYUNTAMIENTO DE SIERO

SIERO 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García, y el concejal de Deportes, Salud y Protección contra Incendios, Jesús Abad, han presentado este lunes la XXXVI Media Maratón de Siero, que se celebrará el próximo 1 de marzo a partir de las 10.30 horas.

La prueba, consolidada en el calendario regional, mantendrá el recorrido de la pasada edición, con salida y meta en la calle Ildefonso Sánchez del Río, en Pola de Siero, sobre un circuito de 21,097 kilómetros homologado por la Real Federación Española de Atletismo.

Las inscripciones ya están abiertas a través de la web www.empa-t.com, con un precio de 7 euros para abonados al Patronato Deportivo Municipal y de 12 euros para no abonados, y un cupo máximo de 350 plazas. La organización ofrecerá diversos servicios a los participantes, como guardarropa, avituallamiento, masajistas, aseos y vestuarios, además de liebres para varias marcas con el fin de facilitar la consecución de objetivos personales.