El Ayuntamiento prevé tener aprobado el Plan Especial de Naval Azul a final de año

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Gijón, Jesús Martínez Salvador, junto con responsables del Ayuntamiento, durante una rueda de prensa en el Consistorio gijonés sobre el Plan Especial de Naval Azul. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Gijón, Jesús Martínez Salvador, ha avanzado este martes que esperan tener aprobado a finales de este año el Plan Especial de Naval Azul, que dará lugar a un parque empresarial abierto en los terrenos del antiguo astillero de Naval Gijón, vinculado a la Economía Azul.

Martínez Salvador, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, ha explicado que este pasado lunes se dio inicio al periodo de consultas previas al borrador del citado Plan Especial, que será por un plazo de 20 días hábiles.

El edil ha señalado que este trámite va dirigido principalmente a otras Administraciones, que no siendo el Principado de Asturias, como puedan ser ayuntamientos colindantes o asociaciones, quieran presentar alguna consulta si lo consideran adecuado. Estas consultas deberán recogerse en el informe ambiental estratégico simplificado.

Una vez que el Ayuntamiento de Gijón reciba este informe, elaborarán el documento que se someterá a aprobación inicial, para lo que tienen un plazo de dos meses.

Según Martínez Salvador, esto podría ser justo antes del verano o justo después, ya que la fecha depende también de la tramitación por parte de otras administraciones. Ha señalado, unido a ello, que este documento requiere dictamen de la comisión y aprobación por el Pleno.

De esta forma, confían en que, a más tardar, se pueda aprobar justo después del verano a aprobar inicialmente, tras lo que se iniciará un mes de información pública, donde también se solicitan los informes sectoriales. A esto se sumará otro mes para elaborar el informe de alegaciones.

El documento resultante se remitirá a la Cuota para que informe, en el plazo de dos meses, incluyendo las posibles modificaciones fruto de la información pública.

Remitido el informe desde la Cuota, el Ayuntamiento contará con un mes para elaborar el documento de aprobación definitiva, que debería incluir tanto lo que el citado organismo pudiera determinar como también los informes sectoriales. Tras todo ello, se someterá a aprobación definitiva en el Pleno y, después, se publicará su aprobación.

Martínez Salvador ha indicado que, si son "ágiles" y no hay ningún proceso de demora, podría completarse todo este proceso a finales de año, que es la estimación inicial de plazo que se habían marcado.

Ha apuntado, asimismo, que con esa aprobación se finalizará la tramitación urbanística y sería el momento de empezar a tramitar la parte de gestión, que será por el sistema de compensación, y la urbanización.

Sobre el documento sometido a consultas previas, ha explicado que se ha elaborado una alternativa '0', también la alternativa '1', la '2' y la '3', siendo esta última la que recibe una mejor valoración y la que se considera como "la elegida, de alguna manera, fruto de ese análisis técnico".

También se está trabajando con los siguientes criterios de ordenación, como es que se modifica, de alguna manera sensiblemente, el límite del ámbito, incorporando una parcela pública con una vegetación "interesante" situada en el extremo Oeste, que aparece con el número "uno" en la travesía del Mar.

Con ello buscan que se amplíe visualmente el inicio del viario y se mejora la configuración de la plaza del Peri 04, una vez que en un futuro, cuando se desarrolle, se transforme en una zona residencial.

También la localización del viario del sistema general previsto en el plan general se ubica en el borde Sur del ámbito, liberando de tráfico el borde marítimo y abriendo al mismo los espacios libres de las nuevas ordenaciones residenciales del Sur, así como los edificios de la Fundación Revillagigedo.

"Hace un poco de límite entre la parte residencial ubicada más al Sur y la parte empresarial que se localiza al Norte", ha señalado el edil, quien ha remarcado que también permite la regeneración de toda la fachada de esa zona, donde está actualmente la Fundación Revillagigedo y el Hogar de San José.

Asimismo, se crean conexiones visuales entre los accesos de la calle Mariano Pola y de nueva creación con el mar, situando las edificaciones perpendiculares al mismo. También se crea frente al mar un espacio público peatonal con importantes espacios naturalizados, combinados con zonas estanciales duras y que conforme un espacio continuo con los espacios libres entre los bloques.

El concejal ha destacado que se crea un continuo verde desde el muelle de Naval Gijón hasta la travesía del Mar, con una extensión hacia la calle Mariano Pola, atravesando todas las manzanas del ámbito. Y el tramo situado al Oeste, junto al Tallerón (actualmente Indra), podrá conformarse como interior a la parcela del extremo, "con mayor o menor nivel de acceso público", ha precisado.

Además, se amplía el ancho de la calle Palafox, para así poner en valor el entorno de la capilla de San Esteban, un espacio recientemente recuperado y de acceso a la Fundación de Revillagigedo y su cerramiento de piedra.

Por otra parte, se prevé la incorporación de un programa de usos "diverso, sostenible y eficiente", que toma como base la actividad económica que se localizará en el ámbito, complementados con una red de equipamientos y de servicios, que el edil ha visto fundamental para dotar de vitalidad el espacio.

En este sentido, los usos terciarios previstos se situarán en el extremo del subámbito Oeste, y complementariamente en la pieza sureste, ambas en proximidad con las zonas residenciales.

También está prevista la recuperación del muelle del astillero como paseo urbano, sin edificaciones en su lado Oeste, ya que discurre bajo el mismo la salida al mar del río Pilón.

En cuanto a las instalaciones de Naval Gijón, se incorporará al Plan Especial un estudio de los diversos edificios, documentando las características y el estado de cada uno. Especialmente ha señalado que se delimitará la mayor o menor protección de los mismos, para así evitar demoliciones "con los consecuentes residuos, completando con nueva construcción únicamente lo indispensable", ha recalcado.

El edil ha incidido en que, a diferencia de otros, es también un Plan Especial de Protección. Ha agregado, que se valora hacer una edificación singular en el extremo exterior del muelle, caracterizado como un elemento definidor junto con la potencia de los edificios de los astilleros que se mantienen, y que son propiedad de Pymar por el momento.

Por otro lado, ha confirmado la intención de convocar la mesa de trabajo que se aprobó en el Pleno de cara a contar con valoraciones externas.

Referente a Pymar, ha apuntado que de momento no hay ninguna novedad, aunque ha insistido que sabe que el Ayuntamiento tiene interés por adquirir sus terrenos, pero acorde a una tasación oficial. En cualquier caso, una vez que se constituya la Junta de Compensación, deberá colaborar con el desarrollo del ámbito en el porcentaje que le corresponda.