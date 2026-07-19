El Ayuntamiento realiza simulacros de rescate acuático en las playas con bandera Q

Simulacro en Llanes. - AYTO. LLANES

OVIEDO 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las playas de Palombina, en Celoriu, y Toró, en Llanes, acogieron simulacros de rescate acuático que forman parte de la certificación 'Q de Calidad 2026' que distingue a estos dos arenales llaniscos, y en los que participaron el propio equipo de socorristas de playas y socorristas lancheros, así como la Policía Local de Llanes, y una ambulancia puesta a disposición del operativo por el Consistorio llanisco.

El simulacro daba inicio cuando los socorristas se apercibían de una víctima inconsciente en el agua. Empezaba ahí el protocolo de rescate. Por un lado, los rescatistas entraban al agua, se aproximaban a la víctima y la remolcaban hasta la orilla para poder comenzar con los primeros auxilios. Por el otro, se realizaron las llamadas de socorro pertinentes para poder movilizar los medios adecuados que habrían de acudir al arenal en apoyo, tales como ambulancia, embarcación de rescate y policía local.

Una vez en tierra, se le practicaron los primeros auxilios a la víctima: reanimación tras una parada cardiaca, utilización del DESA (desfibrilador externo semiautomático) y, posteriormente, colocación de la víctima en tablero espinal para su porteo hasta la ambulancia, desde donde se la condujo al centro de salud de Llanes.

Desde las Concejalías de Playas y de Turismo del Ayuntamiento de Llanes, encabezadas, respectivamente, por las ediles Priscila Alonso y Aurora Aguilar, se valora muy positivamente el desarrollo de estos simulacros, así como la coordinación de los distintos colectivos involucrados y los acortados tiempos en que se logró concluir los rescates.