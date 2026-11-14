El Ayuntamiento reinicia la licitación de la reforma del Complejo Deportivo de La Tabiella por 635.000 euros

OVIEDO 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés ha iniciado de nuevo el proceso de licitación de las obras de reforma y ampliación de las instalaciones del Complejo Deportivo de La Tabiella, sede del Navarro Club de Fútbol, con una inversión prevista de 635.000 euros (IVA incluido).

Según ha informado el Consistorio, la mesa de contratación municipal ha declarado desierta la licitación tramitada anteriormente porque la única empresa que se ha presentado no cumplía los requisitos de clasificación al no acreditar la experiencia y solvencia exigidas en el contrato. Por ello, mediante decreto de alcaldía, se ha dispuesto volver a poner en marcha el procedimiento administrativo para contratar los trabajos.

La actuación tiene como finalidad regenerar y modernizar este equipamiento deportivo municipal de 13.886 metros cuadrados, que cuenta con más de medio siglo de uso y alberga dos campos de fútbol -uno de hierba natural y otro de hierba artificial- junto a diversos edificios auxiliares.

El proyecto definitivo incorpora las aportaciones realizadas por representantes del Navarro Club de Fútbol en reuniones mantenidas con el concejal de Deportes, Juan Carlos Guerrero, y el concejal de Obras y Medio Ambiente, Pelayo García. De este modo, se han añadido cerca de 60 metros cuadrados adicionales respecto a la propuesta inicial y se ha incrementado la complejidad técnica debido a la necesidad de retirar una mayor cantidad de elementos con fibrocemento.

REFORMA INTEGRAL Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

Los trabajos se centrarán en la renovación del edificio principal de servicios, donde se recuperarán vestuarios fuera de uso, se habilitará un vestuario para árbitros y se crearán nuevos espacios para la gestión cotidiana del club, como un despacho, una sala de reuniones, una zona de lavandería y almacenamiento de ropa deportiva y un nuevo gimnasio integrado.

Asimismo, se eliminarán construcciones auxiliares deterioradas -como el actual módulo prefabricado de gimnasio, la estructura metálica de tendedero y la caseta de venta de entradas- y se sustituirá la garita de acceso.

Por último, el proyecto incluye criterios de accesibilidad universal, la unificación de la fachada del edificio principal y medidas de eficiencia energética mediante la mejora del aislamiento térmico, la renovación de las instalaciones eléctricas, de climatización y ventilación, y la instalación de iluminación LED tanto en las dependencias interiores como en el campo de hierba artificial.