Avilés repartirá premios y decorará la ciudad con 4.000 flores para impulsar el comercio local

Presentación de la campaña 'Flores y premios en el comercio de Avilés'. - AYUNTAMIENTO DE AVILÉS

AVILÉS 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés pondrá en marcha del 1 al 6 de junio la campaña 'Flores y premios en el comercio de Avilés', en la que se repartirán vales de compra y se instalarán unas 4.000 flores en distintas zonas comerciales para fomentar las compras en los negocios locales.

La iniciativa, presentada este viernes por la concejala de Comercio y Turismo, Raquel Ruiz, contempla la irrupción de dos personajes que entrarán por sorpresa en los establecimientos repartiendo premios consistentes en vales de 10, 15, 25 y 50 euros, canjeables en los propios comercios.

La campaña ha sido diseñada en colaboración con el sector comercial, a través de UCAYC, ACEA y la asociación 'Disfruta Carbayedo', en el marco de la Mesa del Comercio.

En paralelo, y por tercer año consecutivo, el Ayuntamiento decorará con flores de temporada diferentes calles del casco histórico, el centro y varios barrios, con el objetivo de embellecer los espacios y atraer a la ciudadanía a pasear y comprar.

En total, se instalarán 80 jardineras en farolas, 15 torres florales, 56 jardineras en balcones y 10 estructuras de cinco niveles, con especies en tonos rosa, blanco, púrpura, rojo, azul y variedades bicolores.

La decoración se extenderá también a barrios como Villalegre, La Luz, Versalles, Llaranes y La Carriona, además de ubicaciones como las plazas de España, del Carbayedo, de la Merced o de Pedro Menéndez, y calles como La Cámara, La Fruta o Ruiz Gómez.

Asimismo, se colocarán elementos florales en edificios municipales como la Oficina de Turismo, el Conservatorio Julián Orbón, la sede de Servicios Sociales, la Casa de las Mujeres y el propio Ayuntamiento.