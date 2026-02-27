El Ayuntamiento reurbanizará la Avenida de Gijón de Pola de Siero

Presentación del proyecto. - AYTO. DE SIERO

OVIEDO 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García, y la concejala de Infraestructuras Urbanas y Limpieza Viaria, Sonia Lago, han presentado este viernes el proyecto de reurbanización de la Avenida de Gijón, en Pola de Siero, con un presupuesto de 899.981,96 euros y un plazo de ejecución de ocho meses.

La actuación tiene como objetivo mejorar uno de los principales accesos a la localidad desde la carretera AS-377. El tramo sobre el que se intervendrá cuenta con una longitud aproximada de 300 metros, entre las calles Acebo y Río Deva.

Según ha explicado el regidor en rueda de prensa, la vía presenta un estado de urbanización antiguo, con notable deterioro y deficiencias en materia de accesibilidad y movilidad peatonal, con aceras estrechas o inexistentes en algunos puntos, aparcamiento desordenado y problemas en pavimentos, mobiliario urbano y redes de servicio.

Las obras contemplan la renovación integral de pavimentos y aceras, con el objetivo de ganar espacio para los peatones, así como la reordenación de los aparcamientos y la incorporación de arbolado. También se sustituirán las redes de abastecimiento, saneamiento, drenaje y alumbrado público, instalándose luminarias LED de bajo consumo. El proyecto incluye además nuevo mobiliario urbano y el soterramiento de una batería de contenedores.

García ha señalado que se trata de "una obra demandada por los vecinos". Ha recordado que aunque la calle es de titularidad autonómica, el Ayuntamiento ya ha obtenido autorización para actuar y ha solicitado su cesión para que pase a ser municipal.

El alcalde ha precisado que al presupuesto de la obra se suma el derribo de una nave ejecutado el pasado verano, que se encontraba fuera de alineación y en estado deficiente, así como la redacción del proyecto. La intención del equipo de gobierno es incluir la financiación en el próximo pleno de remanentes, previsto para marzo, con el fin de iniciar la obra en 2026 con carácter plurianual.