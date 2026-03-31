El Ayuntamiento reurbanizará el entorno de la antigua Casa de Cultura de Lugones

El Ayuntamiento reurbanizará el entorno de la antigua Casa de Cultura de Lugones.
El Ayuntamiento reurbanizará el entorno de la antigua Casa de Cultura de Lugones. - AYTO. SIERO
Europa Press Asturias
Publicado: martes, 31 marzo 2026 13:53
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OVIEDO/SIERO 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García 'Cepi' y la concejala de Políticas Sociales y Atención a las Personas, María José Fernández, presentaron el proyecto de reurbanización del entorno de la antigua Casa de Cultura de Lugones.

La actuación cuenta con un presupuesto de 325.320,48 euros y un plazo de ejecución de cinco meses. Actualmente, la obra se encuentra ya en licitación y las empresas interesadas pueden presentar ofertas hasta el 20 de abril.

Tal y como explicó el primer edil, la actuación permitirá renovar y modernizar un espacio muy representativo de Lugones, situado en el entorno delimitado por las calles Leopoldo Lugones, Melchor Gaspar de Jovellanos y la avenida Antonio Machado, una zona que constituye uno de los principales focos culturales, comerciales y de ocio de la localidad.

La actuación supone dar continuidad a las obras finalizadas este mismo año, precisamente en el tramo de las calles Leopoldo Lugones, Melchor Gaspar de Jovellanos y de la Iglesia. La actuación global en la zona superará el 1,3 millón de euros.

El objetivo del proyecto es mejorar un entorno cuyo estado actual presenta deficiencias, especialmente en las redes de saneamiento y drenaje de aguas pluviales, así como en el pavimento y en distintas infraestructuras urbanas. En este sentido, la intervención persigue generar un espacio urbano continuo, accesible y de alta calidad, orientado al uso recreativo, cultural y de ocio.

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