El Ayuntamiento reurbanizará el entorno de la antigua Casa de Cultura de Lugones. - AYTO. SIERO

OVIEDO/SIERO 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García 'Cepi' y la concejala de Políticas Sociales y Atención a las Personas, María José Fernández, presentaron el proyecto de reurbanización del entorno de la antigua Casa de Cultura de Lugones.

La actuación cuenta con un presupuesto de 325.320,48 euros y un plazo de ejecución de cinco meses. Actualmente, la obra se encuentra ya en licitación y las empresas interesadas pueden presentar ofertas hasta el 20 de abril.

Tal y como explicó el primer edil, la actuación permitirá renovar y modernizar un espacio muy representativo de Lugones, situado en el entorno delimitado por las calles Leopoldo Lugones, Melchor Gaspar de Jovellanos y la avenida Antonio Machado, una zona que constituye uno de los principales focos culturales, comerciales y de ocio de la localidad.

La actuación supone dar continuidad a las obras finalizadas este mismo año, precisamente en el tramo de las calles Leopoldo Lugones, Melchor Gaspar de Jovellanos y de la Iglesia. La actuación global en la zona superará el 1,3 millón de euros.

El objetivo del proyecto es mejorar un entorno cuyo estado actual presenta deficiencias, especialmente en las redes de saneamiento y drenaje de aguas pluviales, así como en el pavimento y en distintas infraestructuras urbanas. En este sentido, la intervención persigue generar un espacio urbano continuo, accesible y de alta calidad, orientado al uso recreativo, cultural y de ocio.