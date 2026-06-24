El Ayuntamiento 'salva' algo más del 60 por ciento de los fondos europeos para el PRTR de la Campa Torres

El director general de Alcaldía y Proyectos de Ciudad del Ayuntamiento de Gijón, Jaime Fernández-Paíno, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El director general de Alcaldía y Proyectos de Ciudad del Ayuntamiento de Gijón, Jaime Fernández-Paíno, ha anunciado este miércoles la aprobación, en Junta de Gobierno Extraordinaria, de la certificación final de las obras de la Campa Torres, un proyecto PRTR que cuenta con fondos europeos.

Fernández-Paíno, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, ha explicado que, para no tener que devolver todos los fondos europeos concedidos, era necesario haber ejecutado al menos el 60 por ciento de los trabajos antes del próximo día 30.

En este caso, se ha ejecutado un 62 por ciento, a lo que ha añadido que el coste del resto del proyecto se realizará con cargo a las arcas municipales. "El proyecto queda salvado", ha resaltado.

Ha apuntado, asimismo, que quedaría por pagar contenidos audiovisuales. De la Campa Torres, se ha certificado en torno a 1,8 millones de euros, de un total de 2.980.000 euros. Restaría abonar por el Ayuntamiento dos lotes de contenidos audiovisuales.

Fernández-Paíno ha explicado que van a preguntar al Ministerio si pueden abonar la parte que quedaría por aportar de lo ya certificado, para no tener que recibir todo el dinero y después devolver lo no realizado en plazo.

Unido a ello, ha destacado que, de los PRTR, solo continúan tres proyectos en ejecución, mientras que en el resto se han finalizado la obra.

A este respecto, ha apuntado que este próximo jueves se dará paso a la certificación final de las obras PRTR de los colegios Los Campos y el de Educación Especial de Castiello. De igual forma, están finalizadas las de obras de rehabilitación de barrios degradados de Portuarios y Monte Areo, así como el Perte del Agua, del que forma parte de la Empresa Municipal de Aguas de Gijón (EMA). Además, en el proyecto de biorresiduos, se ha ejecutado un 101 por ciento, asumiendo el Ayuntamiento ese uno por ciento no subvencionado.

Entre los trabajos pendientes, está las obras de rehabilitación e barrios degradados de la Sindical de Contrueces, que han conseguido una prórroga hasta el próximo 31 diciembre. En este caso, Fernández-Paíno ha matizado que la idea es poder tenerlo antes de esa fecha, si es posible. Actualmente, tiene una ejecución estimada de un 70 por ciento.

Al margen de la Campa Torres y la Sindical de Contrueces, está pendiente el PRTR para el desarrollo de la Plataforma Inteligente de Destino. En este sentido, ha señalado que cuenta con una prórroga de ejecución hasta el próximo 31 de agosto.

COMPROMISO MUNICIPAL

Fernández-Paíno, asimismo, ha resaltado la implicación municipal "muy intensa" del Ayuntamiento en la ejecución de los proyectos PRTR, a lo que ha insistido en el esfuerzo "muy grande" a nivel administrativo para poder cumplir estos hitos temporales.

Preguntado por el Plan Integral de Cimadevilla, ha asegurado que, aunque no hayan conseguido fondos europeos ligados a los PRTR, no van a dejar de buscar oportunidades de financiación.

Ha remarcado, ligado a ello, el compromiso del Ayuntamiento con Cimadevilla. También ha apuntado que, aunque no recibieran esos fondos europeos, ha servido la redacción del proyecto para fijar prioridades e ir ejecutando progresivamente los trabajos. Ha recordado, también, que se han licitado las obras de Tabacalera, en ese barrio, por 22 millones de euros.