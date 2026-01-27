El Ayuntamiento de Siero coloca la 'Pitufa Ferroviaria' en El Berrón, culminando la renovación de la Avenida de Oviedo

Finalización de los trabajos de instalación de la figura de la 'Pitufa Ferroviaria' en El Berrón - AYUNTAMIENTO DE SIERO

SIERO 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García, y la concejala de Educación, Juventud e Igualdad, Eva Iglesias, han visitado este martes la finalización de los trabajos de instalación de la figura de la 'Pitufa Ferroviaria' en El Berrón, con la que concluye el proyecto de renovación de un tramo de la Avenida de Oviedo entre la calle San Martín y el entronque con la carretera N-634. La actuación ha contado con un presupuesto total de 899.043 euros y un plazo de ejecución de cinco meses.

La escultura, de poliestireno expandido, mide cuatro metros de altura y se apoya sobre una peana de uno más. Representa a una Pitufina Ferroviaria que da la bienvenida a El Berrón y forma parte del convenio suscrito en marzo de 2023 entre el Ayuntamiento de Siero y Los Pitufos para promover la sensibilización en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

García ha destacado que la figura "rinde homenaje a la historia ferroviaria de la localidad" y subraya que con esta intervención "culmina una obra que ha supuesto una inversión importante, con la que se han renovado todos los servicios y se ha mejorado de manera significativa el entorno urbano".

El alcalde ha añadido que la instalación pretende "hacer la zona más amable para las personas" y ha recordado otras actuaciones desarrolladas en la parroquia, como la Plaza del Samoa, la Plaza del Ferroviario, la calle de los Campones o la rotonda de acceso desde la carretera nacional.

La intervención ha permitido modernizar los 360 metros del tramo oriental de la Avenida de Oviedo, que presentaba deficiencias urbanísticas. Se han renovado pavimentos, aceras, zonas de estacionamiento y redes de servicios urbanos, además de instalar nuevo mobiliario, arbolado y alumbrado LED de bajo consumo. La obra está financiada con cargo al remanente líquido de tesorería municipal.