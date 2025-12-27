El Ayuntamiento Siero concede en 2025 un total de 166 ayudas de Garantía Energética por más de 68.000 euros

La Concejala De Políticas Sociales Y Atención A Las Personas, María José Fernández. - AYTO. DE SIERO

OVIEDO, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Siero ha concedido en 2025 un total de 166 ayudas de Garantía Energética, por un importe global de 68.018 euros, según ha informado este sábado la concejala de Políticas Sociales y Atención a las Personas, María José Fernández.

En una rueda de prensa, la edil ha explicado que la convocatoria de este año incorporó dos novedades principales: un incremento presupuestario del 64% respecto a 2024, al pasar de 55.000 a 90.000 euros, y la ampliación del plazo de solicitud, que se extendió durante tres meses frente a los 20 días de convocatorias anteriores.

Las ayudas, concedidas en régimen de concurrencia competitiva, tienen como objetivo garantizar que personas individuales o familias con recursos insuficientes puedan afrontar gastos vinculados a suministros energéticos. Las cuantías oscilaron entre los 600 y los 840 euros, en función del número de miembros de la unidad familiar.

En concreto, el importe máximo fue de 600 euros para unidades de un miembro; 660 euros para dos; 720 euros para tres; 780 euros para cuatro, y 840 euros para cinco o más miembros. Los solicitantes podían presentar facturas de electricidad, gas, carbón, leña, gasóleo o justificantes de alta de suministros energéticos tras cortes de energía correspondientes al periodo de enero a octubre de 2025.

Entre los requisitos figuraba ser mayor de edad o emancipado, o pertenecer a una unidad familiar empadronada en el municipio de Siero, así como no superar determinados límites económicos calculados en función del Salario Mínimo Interprofesional.

Fernández ha comparado los datos con ejercicios anteriores y ha señalado que en 2024 se concedieron 107 ayudas por importe de 42.617 euros y en 2023 un total de 84 ayudas por 37.417 euros. "Este 2025 habíamos modificado las bases para poder llegar a más familias que, aunque trabajan, tienen dificultades para llegar a final de mes", ha afirmado, destacando que "todas las personas que presentaron solicitud y cumplían con los requisitos de la convocatoria han resultado beneficiarias".