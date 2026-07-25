El Ayuntamiento de Siero congelará todos los impuestos, tasas y precios públicos municipales en 2027

Rueda de prensa ofrecida por el alcalde de Siero, Ángel García, la concejala de Comercio y Hostelería, Movilidad y Transporte Público, Patricia Antuña y el concejal de Deportes, Salud y Protección contra Incendios, Jesús Abad. - AYUNTAMIENTO DE SIERO

SIERO, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Siero ha decidido congelar la totalidad de sus impuestos, tasas y precios públicos para el próximo ejercicio. La medida forma parte de los trabajos de confección de los presupuestos municipales del próximo año, que el equipo de Gobierno prevé llevar al Pleno para su aprobación entre los meses de septiembre y octubre.

Según ha informado el alcalde, Ángel García, en una rueda de prensa celebrada este sábado junto a la concejala de Comercio y Hostelería, Movilidad y Transporte Público, Patricia Antuña y el concejal de Deportes, Salud y Protección contra Incendios, Jesús Abad, los servicios de Intervención y Rentas, junto con el Ejecutivo local, han iniciado hace semanas la elaboración del documento contable, comenzando por el cálculo de la previsión de ingresos, que aún no está cerrada.

El alcalde ha avanzado que el presupuesto consolidado del Ayuntamiento, el Patronato Deportivo Municipal y la Fundación Municipal de Cultura previsto para 2027 se situaría en torno a los 75 millones de euros, lo que supondría un incremento aproximado del 7% respecto al presupuesto de 2026, cuyo consolidado fue de unos 70 millones de euros.

El regidor ha resaltado que esta congelación impositiva responde a una política de contención fiscal y moderación mantenida desde 2015. En este sentido, ha recordado la evolución de los principales tributos locales, indicando que el precio del agua se ha mantenido sin variaciones desde 2019, por lo que cumplirá ocho años congelado en 2027, la viñeta desde 2020 y el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) desde 2008. Por su parte, la última revisión del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) se produjo en 2024 y la tasa de basuras se ajustó en 2025 para cumplir con la normativa legal obligatoria.

García ha explicado que el Consistorio ha asumido el encarecimiento generalizado de los costes operativos, suministros como la luz y los incrementos salariales del personal, que aumentará un 4,5 por ciento el próximo año, sin trasladar esa presión fiscal a los contribuyentes. Según ha remarcado, la capacidad de absorción de estos gastos se ha logrado mediante el aumento de la actividad económica, la atracción de nuevas empresas y el crecimiento de la población en el municipio, unido a una política de contención que no ha incrementado la plantilla municipal.