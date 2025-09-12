El Ayuntamiento de Siero deja de asumir inversiones en centros educativos que son competencia del Principado

Reunión del alcalde de Siero, Ángel García, con la consejera de Educación, Eva Ledo; la directora general de Centros y Red 0-3 Años, Paula Fernández; y el director general de Infraestructuras y Tecnologías Educativas, Julio Vallaure - AYTO. SIERO

OVIEDO, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García, ha trasladado este viernes a la consejera de Educación, Eva Ledo, que el Ayuntamiento no realizará nuevas inversiones en centros educativos públicos del concejo que no sean de competencia municipal.

Tras el encuentro en el que también estuvieron presentes la directora general de Centros y Red 0-3 Años, Paula Fernández, y el director general de Infraestructuras y Tecnologías Educativas, Julio Vallaure, el regidor recordó que la construcción de la nueva escuela de Pola de Siero, 'Los Polesinos', supuso una inversión municipal de unos 2,5 millones de euros, y expresó su confianza en que la consejería asuma los últimos detalles pendientes. "Si yo te doy un edificio nuevo para una competencia que es tuya, para una red autonómica de 0 a 3, y lo único que falta es un office, no puede convertirse en un obstáculo", afirmó.

García recordó además que desde 2015 el Ayuntamiento ha destinado más de 5 millones de euros a mejoras en colegios y escuelas infantiles, incluyendo la construcción de 'Los Polesinos', ubicada en el antiguo Cinema de Pola de Siero.

El primer edil confía en que para el mes de octubre estén en funcionamiento las dos nuevas escuelas: 'Mundo Feliz', en Lugones, y 'Los Polesinos', en Pola de Siero. Asimismo, avanzó que a partir de enero de 2026 se prevé la integración de las dos escuelas municipales existentes, 'La Manzana' (Lugones) y 'El Carmín' (Pola de Siero), en la red autonómica.

"Con esto damos por cumplido el deseo del Ayuntamiento de Siero, y de creo que todos los ayuntamientos, de que la red de escuelas de 0 a 3 sea gestionada por Educación, que es la administración competente", señaló García, quien remarcó que esta cuestión no debe entenderse como una disputa competencial, sino como una apuesta decidida del consistorio por ampliar servicios que ahora deben asumir las administraciones responsables.