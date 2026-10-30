El Ayuntamiento de Siero destina cerca de 228.000 euros anuales a la limpieza de vertederos ilegales

Vertedero ilegal en Siero - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García, y la concejala de Infraestructuras Urbanas, Limpieza Viaria y Residuos Sólidos Urbanos, Sonia Lago, han visitado este viernes los trabajos de limpieza de un vertedero ilegal situado en un camino del polígono de Silvota. La actuación forma parte de las labores que desarrolla el Ayuntamiento para retirar los residuos depositados de manera irregular en distintos puntos del concejo, que suponen un gasto anual de 227.600 euros para las arcas municipales.

Según los datos de los servicios municipales, en Siero se recogen cada año más de 1.300 toneladas de residuos procedentes de vertederos ilegales, cuya retirada y gestión supone un coste anual de 227.600 euros, ha explicado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Estas labores requieren la utilización de maquinaria y personal municipal, además del tratamiento de los residuos en Cogersa. La Sierra de Granda es la zona que concentra el mayor volumen de vertidos, con más de 1.000 toneladas recogidas anualmente y un coste aproximado de 120.000 euros. En el resto del concejo se retiran unas 300 toneladas al año, con un gasto de 107.600 euros.

El Ayuntamiento tiene identificados 19 puntos recurrentes de vertidos ilegales distribuidos por distintas zonas del municipio. Entre ellos figuran emplazamientos de Lugones, Viella, Granda, Meres, Fonciello, Hevia, Orial, La Carrera, Bendición, Faes, Mosquitera, Los Corros, Collado y Anes, además de la Sierra de Granda.

La actuación visitada en el entorno del polígono de Silvota forma parte de las labores de limpieza que el Ayuntamiento desarrolla para retirar estos vertidos y mantener en condiciones adecuadas los caminos y espacios públicos del concejo.

Estas intervenciones requieren la movilización de maquinaria, personal y recursos económicos municipales que podrían destinarse a otras necesidades de mantenimiento y mejora de los servicios públicos.