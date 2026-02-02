El Ayuntamiento de Siero incrementa un 20% el presupuesto para el mantenimiento de aceras y áreas peatonales

El alcalde de Siero, Ángel García, y la edil Sonia Lago durante la rueda de prensa de este lunes. - AYTO. DE SIERO

OVIEDO, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Siero ha incrementado un 20% el presupuesto del contrato de mantenimiento de aceras y áreas peatonales en las zonas urbanas del concejo, que pasa de 125.000 a 150.000 euros anuales, según ha anunciado este lunes el alcalde, Ángel García, junto a la concejala de Infraestructuras Urbanas, Limpieza Viaria y Residuos Sólidos Urbanos, Sonia Lago.

El contrato, que entró en vigor el pasado mes de julio, tiene una duración inicial de un año, prorrogable por otro más, y contempla todos los trabajos de obra civil y albañilería necesarios para la reparación y reposición de desperfectos en aceras y espacios peatonales.

Entre las actuaciones previstas se incluyen la colocación de baldosas, la aplicación de hormigón, la retirada de materiales sobrantes, el levante de bordillos, la eliminación de barreras arquitectónicas o la ejecución de pasos badén, así como otras intervenciones destinadas a garantizar el correcto mantenimiento y la funcionalidad del viario municipal.

Según ha señalado el alcalde, el objetivo es "mantener las aceras en las mejores condiciones posibles y poder responder de forma rápida y eficaz cuando se detecten tramos con baldosas sueltas, rotas o baches".