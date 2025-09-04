El Ayuntamiento de Siero inicia el derribo de una nave en la avenida de Gijón como paso previo a su reurbanización

Visita a las obras de derribo en la avenida Gijón de Pola de Siero. - AYUNTAMIENTO SIERO

OVIEDO, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García, y el concejal de Ordenación y Gestión Urbanística, Vivienda y Empleo, Javier Rodríguez, han visitado este jueves el inicio de las obras de demolición de una nave ubicada en el número 3 de la avenida de Gijón, en Pola de Siero. La actuación cuenta con un presupuesto de 38.819 euros y un plazo de ejecución de ocho semanas.

La intervención se enmarca en el proyecto de urbanización de la avenida, que forma parte de la estrategia municipal de mejora y reurbanización de los accesos al núcleo urbano. Según ha explicado el regidor, la demolición era "necesaria para dar más amplitud a la calle y a las aceras, y para dotar a la zona de un entorno más accesible y ordenado".

García también ha anunciado la intención del equipo de gobierno de incluir una partida en los presupuestos de 2026 para comenzar las obras de urbanización el próximo año. "Nuestro compromiso con los vecinos es ejecutar esta actuación que nos habían solicitado", ha subrayado.

Según recoge la memoria técnica del proyecto, la nave presenta un estado deficiente e insalubre, y se encuentra fuera de alineación, lo que provoca un estrechamiento de la vía en ese tramo. El edificio está compuesto por una construcción principal de planta baja con cubierta a dos aguas y un anexo utilizado como almacén.

La demolición se realizará mediante medios mecánicos e incluirá el acondicionamiento del terreno con extendido y compactado de tierras. Además, se ejecutará el ensanche de la acera existente, mejorando así la accesibilidad y la imagen urbana de la zona. La parcela quedará cerrada con una malla perimetral para garantizar la seguridad, y se adoptarán todas las medidas de seguridad y gestión de residuos conforme a la normativa vigente.

Esta actuación forma parte de la modificación de crédito aprobada el pasado mes de marzo, que permite utilizar el remanente líquido de tesorería para acometer diversas actuaciones prioritarias en el concejo.