El Ayuntamiento de Siero lanza una nueva edición de 'Por tu salud'

OVIEDO, 13 Feb.

El Ayuntamiento de Siero ha presentado este viernes la cuarta edición del programa deportivo 'Por tu salud', que se desarrollará durante marzo en Pola de Siero, Lugones, La Fresneda y El Berrón con 7 conferencias, 10 talleres y actividades dirigidas a promover hábitos saludables.

El programa, impulsado por el Patronato Deportivo Municipal con la colaboración de la Concejalía de Igualdad, incluye charlas y talleres impartidos por profesionales de actividad física, fisioterapia, nutrición y salud femenina, además de la Media Maratón de Siero el 1 de marzo.

El programa arranca el 2 de marzo con la entrevista de Hugo Olmedillas 'Conversaciones con nuestros mayores' y María del Mar Fernández cerrará las conferencias el 13 marzo con 'Influencia del entorno en la salud'.

Entre las actividades destacan la charla de Nuria Garatachea sobre 'Ejercicio físico como medicina preventiva frente al cáncer' (6 marzo, Teatro Auditorio de Siero), la conferencia de Miguel Ángel Lurueña 'Comer de forma segura' (9 marzo) y la intervención de Nicolás Olea sobre 'Recomendaciones para evitar la exposición a tóxicos' (26 marzo).

Sara Marín explicará 'Un café para entender tu cuerpo' (19 marzo), mientras Sonia Otero abordará 'La obesidad no es una cuestión de voluntad' (23 marzo) y Domingo Sánchez hablará de 'Fitness inteligente' (17 marzo).

TALLERES PRÁCTICOS

Los talleres de prevención de caídas del Centro Reactiva Lugones se celebrarán en La Fresneda (3 marzo), Lugones (3 marzo), El Berrón (11 marzo) y Polideportivo Leandro Domínguez (18 marzo), mientras Elena Aguilar impartirá suelo pélvico en Pola de Siero (9 y 16 marzo), Lugones (10 marzo) y La Fresneda (20 marzo).

Completan la oferta el taller de Biodevas sobre desplazamiento natural (15 marzo, Parque de La Cebera) y el de entrenamiento metabólico eficiente de Domingo Sánchez (27 marzo).