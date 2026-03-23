El Ayuntamiento de Siero participa por noveno año consecutivo en la Hora del Planeta de WWF

Carteles de La Hora del Planeta - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Siero se sumará, por noveno año consecutivo, a la Hora del Planeta, iniciativa promovida por la organización no gubernamental World Wildlife Fund for Nature (WWF). Según la ONG, este movimiento global por la conservación de la naturaleza reunirá a millones de personas en más de 190 países y territorios de todo el mundo.

Para celebrar esta iniciativa, el Ayuntamiento de Siero apagará las luces de la Casa Consistorial, el Palacio del Marqués de Santa Cruz, el edificio municipal de Urbanismo, el Paraguas de Ildefonso Sánchez del Río, la Plaza Cubierta, el Complejo Cultural y el Polideportivo Nuevo, en Pola de Siero; y, en Lugones, el Centro Polivalente Integrado.

El apagado se realizará este sábado, 28 de marzo, de 20.30 a 21.30 horas. Además, se anima a todos los vecinos y vecinas del municipio a sumarse a la iniciativa a través de Internet.