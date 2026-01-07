El Ayuntamiento de Siero prevé iniciar en febrero la urbanización del parque de La Reconquista

El alcalde de Siero, Ángel García, y el concejal de Ordenación y Gestión Urbanística, Vivienda y Empleo, Javier Rodríguez, durante la rueda de prensa de este miércoles. - AYTO. DE SIERO

OVIEDO, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García, ha avanzado este miércoles que, si los plazos administrativos se cumplen, las obras de urbanización del parque de La Reconquista, en el entorno del antiguo matadero de Pola de Siero, podrían comenzar en febrero.

El proyecto, que cuenta con un presupuesto total de 5.099.974 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 14 meses, tiene como objetivo transformar una zona actualmente degradada en un parque urbano accesible, sostenible y destinado al paseo, el ocio y la práctica deportiva al aire libre. La actuación se desarrollará sobre 15.380 metros cuadrados, situados entre las calles Asturias, Capitán General Gutiérrez Mellado, Ramón y Cajal y la línea ferroviaria Oviedo-Santander.

El diseño del parque incluye zonas verdes y arboladas, caminos peatonales y ciclopeatonales, áreas de descanso, plazas públicas, juegos infantiles diferenciados por edades y una gran pradera con mobiliario urbano y arbolado autóctono. Asimismo, contará con una pista multideporte cerrada, cancha de vóley playa y un aparcamiento subterráneo de dos plantas con 146 plazas, integrado bajo la urbanización.

La actuación también contempla la renovación de todas las redes de servicios y sistemas de aprovechamiento de aguas pluviales, así como mejoras para garantizar la accesibilidad universal. El diseño se ha coordinado con el futuro desdoblamiento de la línea ferroviaria Oviedo-Santander, promovido por ADIF, para asegurar la compatibilidad entre ambas obras.

El proyecto, cofinanciado en un 70% por la Unión Europea a través del FEDER, ha contado con participación ciudadana en su desarrollo.

Durante la rueda de prensa que ha ofrecido el alcalde junto al concejal de Ordenación y Gestión Urbanística, Vivienda y Empleo, Javier Rodríguez, García ha destacado que este proyecto se suma a otras actuaciones en la zona, como la mejora de la calle Capitán General Gutiérrez Mellado, los accesos desde la autovía Minera y la demolición de las antiguas escuelas de adultos, con una inversión total cercana a los 8 millones de euros, "integrando y revitalizando un área que hasta ahora vivía de espaldas al núcleo urbano".