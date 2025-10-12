El Ayuntamiento de Siero trabaja en un convenio para levantar un nuevo cuartel de la Guardia Civil en el concejo

El alcalde de Siero, Ángel García, con el agente Jesús Valdés y su familia; el jefe del puesto del Guardia Civil de Pola de Siero, Daniel Suárez, y la concejala de Izquierda Unida, Teresa Álvarez. - AYTO. SIERO

OVIEDO, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García, ha anunciado este domingo que el Ayuntamiento está trabajando en un convenio de colaboración con la Dirección General de la Guardia Civil para la construcción de un nuevo cuartel en Pola de Siero.

"El Ayuntamiento pondrá una cantidad importante para hacer un cuartel nuevo. Ya estamos trabajando en el borrador de convenio, que está en la Dirección General de la Guardia Civil", ha explicado el regidor durante el acto de confraternización con motivo del Día del Pilar, celebrado en el Teatro Auditorio de Pola de Siero.

Según ha detallado, el proyecto contempla la demolición del actual edificio y la construcción del nuevo cuartel en aproximadamente la mitad del solar. "Con los requisitos técnicos que marca la Dirección General, ellos dirán cómo tiene que ser, nosotros hacemos el proyecto", ha precisado García. La otra mitad de la parcela se cederá al Ayuntamiento, que prevé destinarla a aparcamiento público.

El anuncio se realizó en el marco del acto institucional con motivo de la festividad de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil, que reunió a agentes del puesto de Pola de Siero y autoridades locales. El agente Jesús Valdés recibió la insignia del Ayuntamiento de Siero, entregada por el propio alcalde, en reconocimiento a la labor que desempeña dentro de la Guardia Civil en el puesto de Pola de Siero.

Jesús Valdés nació en Pola de Laviana en 1983 e ingresó en la Academia de Baeza en 2006, como parte de la 112 promoción. Su primer destino en prácticas fue en 2007 en el Puesto de Pola de Siero. Posteriormente, fue destinado al destacamento de Seguridad del Aeropuerto de Loiu (Vizcaya), donde permaneció hasta 2016. En 2013 completó el curso de motorista en la Escuela de Tráfico de Mérida.

Desde 2016 fue nuevamente destinado en funciones de Seguridad Ciudadana en el Puesto de Pola de Siero. Fue condecorado en 2012 con la Cruz al Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco y participó en comisión de servicio durante el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 en Cataluña.