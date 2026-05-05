El Ayuntamiento de Villaviciosa acusa al PP de hacer "el paripé" en Rodiles y niega el abandono de las infraestructuras

Archivo - Playa de Rodiles, Mar Cantábrico, turismo, Asturias - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Villaviciosa ha respondido a las críticas del PP de este martes, a quién ha acusado de "hacer el paripé" con sus denuncias sobre el estado de las infraestructuras turísticas en Rodiles y ha asegurado que el Consistorio ya realiza labores de mantenimiento, al tiempo que reclama una "reforma integral" de las pasarelas y elementos de la zona.

El PP de Asturias había advertido esta mañana, en una visita a la playa de Rodiles, del "abandono" de las infraestructuras turísticas en Asturias y del mal estado de la pasarela de acceso a este arenal, uno de los más concurridos del concejo de Villaviciosa. La diputada Sandra Camino y el parlamentario José Manuel Felgueres atribuyeron la situación a la "incompetencia absoluta" del Gobierno del Principado y a la falta de mantenimiento de sendas, rutas y miradores.

En su respuesta, el Ayuntamiento de Villaviciosa ha criticado estas declaraciones y ha acusado a los populares de acudir a Rodiles "para hacerse fotos y decir lo mal que está todo", añadiendo que lo hacen "para luego intentar engañar a los vecinos, queriéndoles hacer creer que cuando se arreglan cosas es porque ellos lo exigieron".

El Consistorio sostiene que el gobierno local "ya está realizando labores de mantenimiento" y defiende que el problema de fondo requiere una actuación de mayor alcance. En este sentido, recuerda que las pasarelas y puentes de la zona fueron construidos en 1997-1998 y que "no fue una buena idea usar madera y ese tipo de barandilla", por lo que plantea una "sustitución y reforma integral y de seguridad".

Asimismo, el Ayuntamiento critica la elección del portavoz del PP en esta denuncia y cuestiona su trayectoria política en el municipio, al tiempo que reprocha a los populares que "parece que no vio el problema ni durante 20 años y se enteró ahora del peligro".