AZSA firma con SITAZ, USO y CSIF un ERE que afecta a puestos de trabajo del personal de fuera de convenio

Archivo - Instalaciones de Asturiana de Zinc, AZSA, en San Juan. - AZSA - Archivo

OVIEDO 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Asturiana de Zinc (AZSA) ha firmado este martes un acuerdo con la Comisión Negociadora del Expediente de Regulación de Empleo que ha afectado a diversos puestos de trabajo del personal de fuera de convenio. Este acuerdo, ha sido aprobado por la mayoría de los integrantes de la Comisión que representa a los cinco centros de Asturiana de Zinc S.A.U., SITAZ, USO y CSIF.

Según informa AZSA, en el proceso negociador se acordó con dicha Comisión, la apertura de un periodo de adhesión voluntaria al expediente de despido colectivo, que finalizó el pasado día 17 de julio de 2026. Fruto de dicho proceso, se han adherido voluntariamente 30 personas.

Destaca la dirección de la empresa que el acuerdo "es fruto del proceso de negociación que han mantenido ambas partes en las últimas semanas", y establece las condiciones de aplicación de la medida.

AZSA planteó a los representantes de los trabajadores que el ERE estaba justificado para llevar a cabo una reestructuración de alcance limitado con objeto de minimizar su impacto en el empleo, y enfocada especialmente en áreas ajenas a producción o mano de obra directa.