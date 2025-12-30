Balance de fin de año en Asturias: El Gobierno cumple 21 de los 25 compromisos fijados para 2025

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, en rueda de prensa. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha asegurado este martes que el Gobierno ha cumplido 21 de los 25 compromisos que se fijó para 2025 y ha indicado que los cuatro pendientes ya están en desarrollo.

Así lo ha afirmado en una rueda de prensa en la que ha hecho balance del año que finaliza, en la que ha asegurado que Asturias "crece" tanto en demografía como económicamente. Ha destacado el presidente que Asturias está ganando en población, en número de empleados, en constitución de nuevas empresas y en conectividad.

También se está viviendo, a su juicio, un "resurgir industrial" con hitos como la adquisición del 'tallerón' de Duro Felguera por parte de Indra o el "liderazgo" de los astilleros Armón y Gondán.

Barbón ha indicado también que se está avanzando en la construcción de vivienda pública, subrayando que se han licitado 1.500 en 2025. Por otro lado, ha calificado la "vía fiscal asturiana" como un "éxito" y mencionado otros hitos como la "culminación de la arquitectura institucional" para la captación de inversiones, la mejora del estado de bienestar con la red de escuelas infantiles gratuitas, la contratación de más personal sanitario y docente, o la puesta en marcha del programa 'alquilámoste'.

En 2025, ha agregado, se ha celebrado "por todo lo alto" los 40 años del lema 'Asturias, paraíso natural' y se ha trabajado en el refuerzo de la prevención de incendios forestales, así como en la negociación del pacto por el medio rural asturiano.

Recordando a los fallecidos en accidentes laborales, especialmente en los mineros de Vega de Rengos y Cerredo, Barbón ha señalado que "ha sido un año en el que ha habido noticias malas" pero también "ha habido avances considerables que tenemos que remarcar".

4 OBJETIVOS PENDIENTES

De los 25 objetivos que se fijó el Ejecutivo para este año, cuatro "se completarán en los próximos meses" según Barbón.

El primero de ellos es la creación de plazas en el Servicio de Salud y la aplicación del Plan de Puestos de Difícil Cobertura en la zona rural, algo que "todavía se está negociando".

En segundo lugar se encuentra el apoyo a la nueva economía verde, ya que inicialmente se iba a hacer a través del fondo de transición justa, pero se empleará la vía del IDAE, aunque "el resultado va a ser el mismo".

En tercer lugar, se encuentra el objetivo de respaldo a la cabaña ganadera. "En este caso no porque no se haya ejecutado lo que habíamos previsto, sino por la aparición de nuevas enfermedades", ha asegurado el presidente.

Finalmente, el cuarto objetivo en cumplimiento es el refuerzo del servicio de ayuda a domicilio. "Es verdad que aunque aquí se ha avanzado mucho en todo lo que tiene que ver con ayuda a domicilio y la celeridad en la resolución de la dependencia, aún no se han logrado los objetivos, aunque estamos avanzando", ha asegurado.