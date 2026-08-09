Balance "muy positivo" en el ecuador de la FIDMA: más visitas y buen ritmo en las ventas de Gijón

Gente en la Feria Internacional de Muestras de Gijón (Fidma) 2026 - EUROPA PRESS

OVIEDO, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comercio de Gijón ha hecho una valoración "muy positiva" de la primera semana de la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma). En el ecuador de la Feria, la cifra de visitas se sitúa "ligeramente por encima de la edición anterior".

En una nota de prensa, han explicado que los expositores han trasladado que el nivel de actividad comercial, transacciones económicas y contactos abiertos para concretar en el futuro "van a muy buen ritmo".

Respecto a las instituciones que cuentan con pabellones, señalan un "alto grado de satisfacción" por las numerosas visitas recibidas hasta el momento. En el plano institucional se han venido desarrollando cada jornada actos de diversa tipología que han contado con "un elevado número de asistentes".

La Cámara ha asegurado que con estas valoraciones "la Feria se consolida como un gran centro de negocios en el que la confluencia de empresas, administraciones y otras actividades sociales hace que se gesten proyectos de futuro".